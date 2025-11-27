減稅大禮包 單身租屋族 年收64.4萬免繳稅

行政院發言人李慧芝（右三）27日在行政院會後記者會上說明明年各項減稅措施。（黃世麒攝）

行政院會27日拍板財政部最新減稅措施，包含調高民國115年度免稅額、扣除額及稅率級距，讓民眾在116年報稅時減輕負擔，單身租屋自住者年所得在64.4萬元以下免繳所得稅，雙薪家庭年所得在110.8萬以下免繳稅，租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得低於168.5萬元也免繳所得稅。

財政部昨報告「暖心減負擔：所得稅及貨物稅惠民措施」，財政部賦稅署長宋秀玲表示，所得稅部分，基本生活費將調高3000元，從21萬元提高到21.3萬元，受益戶數202萬戶，增加減稅利益12億元，明年5月申報114年度綜所稅時即可適用。長照特別扣除額部分，將由每人每年12萬調高至18萬元，受益戶數35萬，增加減稅利益10億元，同樣最快於明年5月申報114年度綜所稅時即可適用。

財政部指出，115年度免（扣）額部分依物價指數調整，反映生活成本，也調高民國116年免稅額，由9.7萬增加4000元到10.1萬，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額部分，單身調高5000元至13.6萬元；有配偶者為27.2萬元，提高1萬元；薪資、身障特扣為22.7萬元。

另外，115年的稅率級距調高，年所得逾59萬元者，經免稅額、扣除額及課稅級距調整，可減稅2萬元；年所得超過133萬元者，可減稅5萬元；年所得超過266萬元者，可減稅11萬元；年所得超過498萬元者，可減稅21萬元。整體免稅額、扣除額及課稅級距調整，合計696萬戶受益，增加減稅利益144億元。

換算下來，115年報稅時，單身租屋自住上班族年所得64.4萬元免繳所得稅；雙薪家庭租屋自住年所得110.8萬元以下也免繳；租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得在168.5萬元以下無須繳所得稅。

至於三代同堂租屋自住者，若家中有1名70歲以上適用身障及長照扣除長者及2名6歲以下子女的家庭，年所得在218.35萬元也免繳稅；若屆時立院修法通過，長照扣除額將自12萬元提高至18萬元，門檻可望再放寬至年所得224.35萬元免繳稅。

此外，貨物稅惠民措施包括節能家電減稅、無添加糖飲料免稅、電視機、錄影機、電唱機、錄音機等4項基本家電不課稅，新購小型汽機車減稅與汰舊換新，其中小型小客車每輛最高減徵10萬元，總計貨物稅惠民措施減稅利益高達311.3億元。