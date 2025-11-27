減稅大紅包來了！ 單身租屋者年所得64.4萬以下免綜所稅

財政部今日在行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年報稅時，所得稅部分基本生活費提高至21.3萬元（本刊資料照）

減稅大紅包來了！財政部今日在行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年報稅時，所得稅部分基本生活費提高至21.3萬元；此部分經立法院財委會審查通過，若完成立法，最快明年5月報稅時適用。此外，財政部還調整2026年免（扣）額以及稅率級距，讓民眾在2027年報稅時減輕負擔，單身租屋者年所得64.4萬以下免綜所稅。

財政部今（27日）於行政院會報告「暖心減負擔-所得稅及貨物稅惠民措施」。根據財政部規劃，2026年報稅（報2025年度）時，負擔將會再減輕！所得稅部分，基本生活將調高3,000元，從21萬元提高到21.3萬元，受益戶數202萬戶，增加減稅利益12億元。長照特別扣除額部分，將由每人每年12萬調高至18萬元，受益戶數35萬，增加減稅利益10億元。

廣告 廣告

此外，財政部指出，依物價指數調整，反映生活成本，也調高2027年（報2026年度）免稅額，由9.7萬增加4,000元到10.1萬，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額部分，單身調高提高5,000元至13.6萬元；有配偶者為27.2萬元，提高1萬元；薪資、身障特扣為22.7萬元。

此外，2026年的稅率級距也調高，財政部說明，在調整免稅額、扣除額及課稅級距後，所得超過59萬元者，可以減稅2萬元；所得超過133萬元者，可減稅5萬元；所得超過266萬元者，可減稅11萬元；所得超過498萬元者，可減稅21萬元。免稅額、扣除額及課稅級距調整，合計696萬戶受益，增加減稅利益144億元。

2026年免繳稅門檻也再上升，財政部指出，單身租屋自住上班族，年所得64.4萬元以下免繳所得稅，較今年報稅提高1.8萬元；雙薪家庭為年所得110.8萬元以下免稅；租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得在168.5萬元以下免稅；三代同堂若租屋自住加1名70歲以上適用身障及長照扣除長者及2名6歲以下子女者，最高可享224.35萬元免稅。

更多鏡週刊報導

點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」

減稅小確幸「逾200萬戶受惠」 基本生活費擬升至21.3萬元

陳佩琪稱檢察官只給柯文哲吃麵包飲料 「可進醫院永遠休息了」