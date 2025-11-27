減稅大紅包！基本生活費調到21.3萬、單身租屋者年所得64.4萬以下免繳稅

記者盧素梅／台北報導

減稅大紅包來了，財政部將於今（27）日行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，包含調高民國115年度免（扣）額以及稅率級距，讓民眾在116年報稅時減輕負擔，換算下來，單身租屋自住者年所得在新台幣64.4萬元以下免繳所得稅；另租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得在168.5萬元以下也免繳稅。

還有，明年報稅時，負擔將再減輕，所得稅的部分，基本生活費將調高3000元，從21萬元提高到21.3萬元，受益戶數202萬戶，增加減稅利益12億元。此外，長照特別扣除額將由每人每年12萬元，調高至18萬元，受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元，此部分經立法院財委會審查通過，倘完成立法，最快明年5月報稅時適用。

至於後年，因物價累計漲幅達標，後年申報明年綜所稅時，明年免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額、課稅級距等四大額度都將調升。

明年綜所稅免稅額將從現行9.7萬元，調升4,000元至10.1萬元；標準扣除額從13.1萬元調升5,000元至13.6萬元（有配偶者27.2萬元）；薪資及身障扣除額分別上調9,000元至22.7萬元；另加上稅率級距調高，共將有696萬戶受惠，共減稅144億元。

除所得稅外，貨物稅方面，則涵蓋節能家電、車輛汰舊換新等多項惠民措施將延長或擴大適用，包括延長購買節能電器退還減徵貨物稅實施期限至2029年12月31日；明年1月1日起，無糖飲料、彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等都將免徵貨物稅。

