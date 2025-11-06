減稅小確幸！明年度綜所稅免稅額調高4000元、標扣額調高5000元 估700萬戶受惠

綜合所得稅報稅情況。資料照片。廖瑞祥攝



物價漲幅已一去不復返！主計總處今公布最新數據，CPI已較上次調整累計上漲約4.13％，達免稅額調整門檻，因此明年度綜所稅免稅額可望調高4000元、至10.1萬元，標準扣除額調高5000元、至13.6萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額調高9000元、至22.7萬元，綜所稅課稅級距及退職所得免稅額也將調高。財政部預計後年5月申報明年綜所稅適用，全國約700萬申報戶均可受惠。

據《所得稅法》規定，綜所稅免稅額、標扣額、薪扣額、課稅級距等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計漲3％以上，按上漲程度調整。根據主計總處今公布最新數據，CPI已較上次調整累計上漲約4.13％；以此計算，預估2026年綜所稅免稅額將由9.7萬元調高至10.1萬元，單身標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元（有配偶者27.2萬元），薪資及身障扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元。

若以雙薪4口之家為例，綜所稅免稅額調高4000元，報稅時可多扣除1.6萬元；標扣額調高5000元，多扣除1萬元；薪扣額調高9000元，多扣除1.8萬元；合計可多扣除4.4萬元，按適用稅率5％至40％計算，可省稅2200元至1萬7600元。若是單身上班族，可多扣除1.8萬元，按稅率5％至40％計算，可少繳900元至7200元。

《所得稅法》之減稅機制，每當消費者物價指數較上次調整年度的指數上漲累計達3％以上時，將依照上漲程度調整綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距金額、退職所得定額免稅金額等。

