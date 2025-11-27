減稅新制696萬戶受惠 單身租屋年收低於64.4萬免繳所得稅

行政院會昨拍板財政部最新減稅措施，包含調高明年度免（扣）額及稅率級距，減輕民眾後年報稅負擔。圖／聯合報系資料照片

行政院會昨拍板財政部最新減稅措施，包含調高明年度免（扣）額及稅率級距，減輕民眾後年報稅負擔；單身租屋自住者年所得在六四點四萬元以下，或租屋自住且有二名六歲以下子女的四口之家，年所得低於一六八點五萬元均免繳所得稅。整體免稅額、扣除額及課稅級距調整後，合計六百九十六萬戶受益，減稅利益增一百四十四億元。

財政部昨報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，宣布調高明年度免（扣）額，及明年度稅率級距等，減輕民眾在後年時報稅負擔。明年度免扣額部分將依物價指數調整，反映生活成本。明年免稅額將提高四千元至十點一萬元，七十歲以上為十五點一五萬元；標準扣除額部分，單身者調高五千元至十三點六萬元，有配偶者提高一萬元至廿七點二萬元；薪資、身障特扣也提高至廿二點七萬元。

明年度稅率級距調整方面，年所得逾五十九萬元者，經免稅額、扣除額及課稅級距調整，可減稅二萬元；年所得超過一百三十三萬元者，可減稅五萬元；年所得超過兩百六十六萬元者，可減稅十一萬元；年所得超過四百九十八萬元者，可減稅廿一萬元。

換算下來，後年申報前年度所得稅時，單身租屋自住上班族，年所得六十四點四萬元免繳所得稅；雙薪家庭租屋自住年所得一百一十點八萬元以下也免繳所得稅；租屋自住且有二名六歲以下子女的四口之家，年所得一百六十八萬點五萬元以下無須繳稅。

至於三代同堂租屋自住者，若家中有一名七十歲以上適用身障及長照扣除長者及二名六歲以下子女的家庭，年所得在兩百一十八點三五萬元也免繳稅；若屆時立院修法通過，長照扣除額將自十二萬元提高至十八萬元，門檻可望再放寬至年所得兩百廿四點三五萬元免繳稅。

