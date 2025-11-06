減稅紅包 四口家庭最高省1.76萬

115年度綜合所得稅的免稅額、標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額和課稅級距都要調整。新聞示意圖。（本報資料照片）

減稅幸福感又來了！物價距離上次調整扣除額累計上漲幅度已經達到4.13％，因此115年度的綜合所得稅的免稅額、標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額和課稅級距都要調整。經計算，4口之家可以省稅2200元到1.76萬元間；單身租屋族只要年收入64.4萬元、月薪只要5.3萬元以下，就可不用繳稅，預計116年5月報稅受惠。

根據《所得稅法》規定，綜合所得稅的免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額及身心障礙特別扣除額，每遇到消費者物價指數較上次調整年度，累計上漲達3％以上，就按上漲的程度調整，根據主計總處所公布的CPI，距離上次113年調整年度，累計上漲的幅度已經達到4.13％。

經計算，115年度綜合所得稅免稅額可望從9.7萬元調高到10.1萬元，增加4000元；標準扣除額從13.1萬元提高到13.6萬元，增加5000元，有配偶者則調整為27.2萬元；薪資扣除額與身心障礙扣除額也從21.8萬元提高到22.7萬，各增加9000元。

同時，課稅級距也要調整，原所得淨額59萬元以下適用累進稅率5％，提高到61萬元；而適用12％稅率，所得淨額則從59萬元到133萬元，調整為61萬元到138萬元；適用20％者則從133萬元到266萬元，調整為138萬元到277萬元；30％從266萬元到498萬元調整為277萬元到519萬元；適用40％稅率則是498萬元以上，調整為519萬元以上。

會計師計算，如果是育有2名子女、雙薪四口家庭來說，因為物價調整的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額等，多4.4萬元扣除，可以多省稅2200元到1.76萬元。

如果是單身租屋族也能感受到減稅的小確幸，115年可享免稅額10.1萬元、標準扣除額13.6萬元、薪資扣除額22.7萬元外，還有租金扣除額18萬元，等於年收入在64.4萬元、月薪在5.3萬元以下，116年申報所得稅時就不用繳稅。若有繳稅的單身上班族，省稅幅度則在900元到7200元之間。