減糖不挨餓也護腎 211 TOP餐盤助糖尿病腎臟病穩控健康

（記者陳志仁／新北報導）60歲黃女士罹患糖尿病多年，努力控糖卻仍出現腎功能下滑，擔心走向洗腎，上網查詢飲食的資訊後，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則，反而因過度限制而體重驟降、身心俱疲；直到就醫後接受正確飲食指導，才逐步穩定病情，找回健康與安心。

圖／台北慈濟醫院舉辦《減糖護腎211 TOP蔬食健康餐盤》新書分享會，陪伴病人走出飲食迷思，吃出健康。（台北慈濟醫院提供）

黃女士日前至台北慈濟醫院腎臟內科就診，王奕淳醫師除調整藥物，也建議採用「211 TOP餐盤」飲食模式，並由營養師與衛教師提供具體菜單與衛教說明，協助她在不挨餓的情況下兼顧血糖與腎功能；數月追蹤後，黃女士血糖控制改善，腎功能趨於穩定，體重也回復正常。

王奕淳醫師指出，全台洗腎人口已逾八萬人，是全球洗腎密度最高地區，近半與糖尿病相關，65歲以上族群中每三人就有一人罹病，若長期血糖控制不佳，洗腎風險將大幅上升；然而，多數病人只被告知「不能吃什麼」，沒有教導「該怎麼正確吃」，反而因恐懼而吃得更不健康。

台北慈濟醫院營養科副主任江政陽說，臨床上常見糖尿病合併腎臟病病人因擔心血糖而過度限制主食，反而造成熱量不足、體力下降；糖尿病合併腎臟病患者更需要均衡飲食，避免過度限制主食導致熱量不足，建議掌握適量澱粉、優質蛋白與蔬果比例。

211 TOP餐盤以蔬食為核心，結合足夠水分、健康油脂與植物性飲食，兼顧營養與腎臟保護； 台北慈濟醫院於1月8日上午舉辦《減糖護腎211 TOP蔬食健康餐盤》新書分享會，由醫師與營養師團隊親自說明糖尿病腎臟病飲食重點與美味菜單，陪伴病人走出飲食迷思，吃出健康，也找回安心與希望。

