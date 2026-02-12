減糖成趨勢 營養師攜手超商推「無糖飲專區」
減糖已成全民趨勢，營養師公會全國聯合會攜手超商推廣無糖飲品專區，希望將減糖概念推廣到全台各個角落。政委陳時中表示，今天踏出非常重要的一步，希望未來有機會推出「一日無糖日」，讓大家在超商吃的東西都沒有糖，對國人健康更好。
國民健康狀況變遷調查顯示，17.3％國人糖分攝取過量，也就是超過總熱量的10％。為促進消費者減糖意識，營養師公會全國聯合會首度與全家便利商店合作，今天（12）簽署「無糖選推廣」合作備忘錄，未來民眾只要透過「食在購安心」網路平台就能查詢無糖飲品。
陳時中致詞指出，糖無所不在，吃了就感覺愉快，所以大家都愛吃糖，減糖要「起而行」是很困難的事情，感謝全聯會發揮營養師的社會責任，今天踏出非常重要的一步，一定會讓身體更健康，「如果有一天能夠推動『一日無糖日』，大家在便利商店吃到的東西都沒有糖，這樣一定更好！」
營養師公會全聯會理事長黃孟娟指出，2月22日是營養師節，營養師是經過國家考試的專業醫事人員，分布在社會各個角落，包括大家熟悉的醫療院所、學校，最近也在社區發光發熱，長照、日照機構也有營養師守護高齡者，另一個很大的部分是像全家這樣的食品通路、團膳公司、餐飲業、飯店等，持續守護國人。
黃孟娟指出，疾病預防要從小養成，尤其台灣的飲料揚名全世界，因此本次以「健康飲」概念作為和全家合作的倡議重點，未來也希望攜手更多企業，走向台灣各個角落，把更多健康觀念傳出去。
全家便利商店部長莊文龍說，全家每天服務超過300萬名顧客，觀察到現代人不是不想吃得健康，而是不知道怎麼做選擇，因此全家12年前著手建置超商唯一的食品溯源查詢平台，近期我們更提升平台功能，讓顧客在平台上一鍵查詢無糖飲，目前有超過80款供顧客選擇。
更多中時新聞網報導
憂統戰標籤 學者改選他國交流
NBA》武切維奇首秀雙十 綠軍逆襲熱火
瑪格羅比《“咆哮山莊”》 談禁忌之愛
其他人也在看
營養師公會推廣無糖飲品 攜手超商響應國健署減糖指標
近年民眾健康意識崛起，選購食品時對於營養組成與熱量關注度持續提升，因此營養師公會全國聯合會攜手便利商店，積極響應國民健康署「國民飲食指標」，在營養師節前夕推廣無糖飲品，未來民眾只要透過全家便利商店「食
圍爐不長肉 3原則
傳統年菜普遍具備「高油、高糖、高鹽」特性，單餐熱量極易破千。亞東醫院營養科夏佩慈營養師表示，掌握「選擇對、份量對、順序對」三大原則，掌握「先吃蔬菜、再吃蛋白質、最後吃澱粉」的進食順序，利用纖維質增加飽足感並穩定血糖，自然減少熱量攝取，就能在享受團圓飯的同時，有效維持身材不走樣，輕鬆避開年後體重失控的危機。夏佩慈營養師分析，傳統年菜常見的紅肉如豬、牛肉，其飽和脂肪酸含量較高，攝取過多易增加血管負擔。建議民眾優先挑選魚、蝦、干貝等低脂海鮮，或以去皮雞肉等白肉作為主要蛋白質來源。烹調方式應以清蒸、燉煮、烤或涼拌，取代高熱量的酥炸與勾芡。例如以清蒸魚、白斬雞替代紅燒做法；針對蹄膀或獅子頭等高脂菜色，建議挑選瘦肉部位去皮食用。若能進一步將獅子頭混入豆腐捏製，或佛跳牆食材改用氣炸處理 ...
台北時裝週AW26升級轉型元年 15場秀導入多元展演
台北時裝週AW26將於3月26日至29日在松山文創園區登場。累積8年經驗後，今年活動全面升級，回歸品牌核心，導入多元展演形式，並加強產業輔導資源，協助品牌提升產製品質與市場競爭力。文化部表示，期望自台北時裝週轉型元年開始，打造支持品牌成長的產業平台，並協助品牌具備市場能量與國際拓展能力。
15年研究證實！常吃「1食物」防血栓、護骨頭 營養師：日本老人早餐必吃
納豆雖營養價值高，但味道特殊，讓人避之唯恐不及。營養師老辜提到，一篇長達15年的研究發現，長期習慣性吃納豆，有助於降低全因死亡率，納豆含有膳食纖維與益生元、植物蛋白、異黃酮等，不只促進腸道健康，對心血管與骨骼也起到保護作用。
麥當勞12生肖變裝公仔1/28開賣！兩波段款式+價錢，紅豆派同步上市
繼早先奶昔大哥週邊後，麥當勞最新推出「好朋友新春變裝秀」12生肖變裝公仔，首度為三款經典角色奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷換上專屬12生肖造型，還能依照喜好，為角色自由替換不同生肖造型，將分兩波上市。麥當勞12生肖變裝公仔開賣時間第一波：自
春節拜年就找他！5星座人脈變錢脈 TOP1登整合能力之王
春節要拜年，快找他們開闢人脈和「錢脈」！清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，摩羯座、射手座、獅子座、雙子座、天秤座等5星座族群彷彿有魔法，能將身邊人脈織成1張金庫網，多和他們交流，絕對有肉吃！
全家飲品優惠大放送！陳時中籲減糖 盼超商推「一日無糖日」
為了迎接2月22日的營養師節及促進消費者減糖意識，營養師公會全國聯合會首次與全家便利商店合作，於今（12）日辦理「營養師推薦無糖選｜全家食在購安心」記者會。行政院政務委員陳時中受邀表示，期盼未來便利商店能推動「一日無糖日」，透過特定一天全面主打無糖商品，搭配營養師衛教宣導，提醒民眾減糖的重要性。
尾牙整桌「八九年級都不喝酒」前輩傻眼問 眾人揭真相：不是不喝
PTT網友發文指出，公司尾牙宴上八、九年級新進員工幾乎滴酒不沾，面對長官敬酒，多以駕車或過敏婉拒，引發網路社群熱議。此現象挑戰台灣職場傳統「拚酒文化」，顯示世代觀念差異。貼文曝光後，鄉民一面倒支持年輕世代做法，認為健康意識抬頭、酒駕法規嚴格，加上年輕人更重視個人界線，不願為「合群」而犧牲健康或承擔法律風險。此趨勢凸顯職場文化正轉變，健康與個人權益日益受重視。
賴清德特赦老婦！網友湧入臉書 留言一面倒
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千...
連勝文兒子18歲了！蔡依珊曬母子慶生照 曝最驕傲的事
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子——連定捷（Romano）、連安捷（Angelo）。長子連定捷近日迎來18歲生日，蔡依珊在社群網站分享母子慶生照，為他感到滿滿的驕傲。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
鴻海尾牙抽1000萬特別獎！「籤筒名單」爆藏內幕：郭台銘厲害的地方
全球科技龍頭鴻海於12日在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，創辦人郭台銘豪氣投下震撼彈，準備總額「1億元」的創辦人特別獎，現場抽出10位每人爽領「1000萬」現金的超級幸運兒。不過就有網友曝光內幕，透露可以抽1000萬的「籤筒」中，其實都是事先規劃好的特優名單，不是所有人都能隨機抽的。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
爆冷出線！陳彥廷擁台大高學歷「任職大賣場15年」本人公開震撼原因
政治中心／綜合報導民眾黨三蘆選區議員黨內初選結果揭曉，政治素人陳彥廷意外突圍，擊敗被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，以黑馬姿態取得年底大選參選資格。《民視新聞》11日獨家訪問到他本人，他語氣堅定表示將一路參選到底。另一方面，外界也關注他擁有高學歷，卻自畢業後長期在大賣場任職；對此，他本人也公開背後原因，並透露最快本週六將啟動首場競選行程。
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
蔡尚樺深V主持收8萬大紅包 「大谷翔平50轟買主」加碼8次
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。
蔡依林「愛迪達新中式外套」搭北臉外套太有型！「1單品」幾乎焊上身，保暖又防風！
蔡依林現身VALENTINO 大秀之前，機場穿搭再次成為時尚焦點。這次她以層次混搭演繹「舒適也能很有態度」的旅行穿搭公式，先是套上話題滿滿的 adidas 新中式運動外套，外層再加上 SKIMS x