減糖成趨勢 營養師攜手超商推「無糖飲專區」

減糖已成全民趨勢，營養師公會全國聯合會攜手超商推廣無糖飲品專區，希望將減糖概念推廣到全台各個角落。政委陳時中表示，今天踏出非常重要的一步，希望未來有機會推出「一日無糖日」，讓大家在超商吃的東西都沒有糖，對國人健康更好。

國民健康狀況變遷調查顯示，17.3％國人糖分攝取過量，也就是超過總熱量的10％。為促進消費者減糖意識，營養師公會全國聯合會首度與全家便利商店合作，今天（12）簽署「無糖選推廣」合作備忘錄，未來民眾只要透過「食在購安心」網路平台就能查詢無糖飲品。

陳時中致詞指出，糖無所不在，吃了就感覺愉快，所以大家都愛吃糖，減糖要「起而行」是很困難的事情，感謝全聯會發揮營養師的社會責任，今天踏出非常重要的一步，一定會讓身體更健康，「如果有一天能夠推動『一日無糖日』，大家在便利商店吃到的東西都沒有糖，這樣一定更好！」

營養師公會全聯會理事長黃孟娟指出，2月22日是營養師節，營養師是經過國家考試的專業醫事人員，分布在社會各個角落，包括大家熟悉的醫療院所、學校，最近也在社區發光發熱，長照、日照機構也有營養師守護高齡者，另一個很大的部分是像全家這樣的食品通路、團膳公司、餐飲業、飯店等，持續守護國人。

黃孟娟指出，疾病預防要從小養成，尤其台灣的飲料揚名全世界，因此本次以「健康飲」概念作為和全家合作的倡議重點，未來也希望攜手更多企業，走向台灣各個角落，把更多健康觀念傳出去。

全家便利商店部長莊文龍說，全家每天服務超過300萬名顧客，觀察到現代人不是不想吃得健康，而是不知道怎麼做選擇，因此全家12年前著手建置超商唯一的食品溯源查詢平台，近期我們更提升平台功能，讓顧客在平台上一鍵查詢無糖飲，目前有超過80款供顧客選擇。

