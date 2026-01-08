減糖護腎 211餐盤這樣吃

台北慈濟醫院腎臟科醫師王奕淳，攜手營養師團隊，發表新書《減糖護腎 211 TOP 蔬食健康餐盤》，目的是為了減輕糖尿病、腎臟病患者，在面對飲食時的害怕與負擔，而在昨天(8號)舉辦分享會，他也透過書中內容分享，211餐盤飲食法，告訴民眾正確攝取蔬菜水果、蛋白質、還有油脂的方式，希望帶領大家找回健康。

「有超過五成的洗腎病人，其實是糖尿病引起的。」

這樣的數字並不是在嚇唬民眾， 60歲的黃女士，患有糖尿病，透過飲食調整，希望控制血糖，卻發現腎功能下降，求診醫師，利用藥物治療，加上211餐盤飲食模式，找回穩定血糖與腎功能。

廣告 廣告

台北慈濟醫院腎臟內科醫師 王奕淳：「不喝水，都喝一些含糖飲料，然後飲食也都吃一些加工品，一些高熱量的食品，所以他們血糖已經上升，可是他們其實不知道，那等到來就醫的時候才發現，腎功能已經惡化很嚴重了。」

台北慈濟醫院腎臟科王奕淳醫師，看見不少患者害怕疾病惡化，連吃東西都要小心翼翼，所以攜手營養師團隊推出新書，8號也舉辦分享會，讓民眾可以跟著書中內容健康吃。

台北慈濟醫院腎臟內科醫師 王奕淳：「糖尿病進到腎臟病的情形的話，就要注意電解質，比如說低磷、鉀，低磷的話就是可能，加工品、肉品不能吃太多，那鉀的意思就是菜燙過，那個湯汁就不要喝，那吃那個燙過的菜，那低蛋白就是蛋白質的量要適中，每天每公斤0.8。」

211餐盤就是把餐盤，畫分成四等份，其中兩份蔬菜水果，1分優質蛋白質，還有1分的全穀雜糧與澱粉，搭配平時足夠的水分攝取、還有油脂，以及多蔬食。

台北慈濟醫院營養科副主任 江政陽：「約定好的這個範圍內，比如說我們講的四份的豆腐，四份的蛋白質，那你可以分成，早上一份，中午兩份，晚上一份，那你也可以四份都變在晚餐，所以我開放了很多讓民眾去選擇。」

一本好書，搭配上正確飲食觀念，定期回診，讓疾病不再找上門。

更多 大愛新聞 報導：

0109歷史今天 靜思精舍主堂啟用

風月同天｜失根之蘭異鄉綻放

