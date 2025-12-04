減紙、減時、提效！ 南市推營建工地污染防制線上平台





為提升工地污染防制與行政效率，臺南市環保局推出「營建工地污染防制線上紀錄表平台」，提供替代方案申請及紀錄表線上填報功能，取代傳統紙本申請，節省時間與紙張，並將逐步導入所有工地紀錄表單，邁向全面E化管理。

環保局表示，營建工程空污防制辦法於111年修法後，替代方案及天然屏障報備案件大增，過往採書面公文申請，程序繁複、耗時，亦增加雙方作業負擔。另隨著臺南市112年替代方案標準措施加嚴，工地紀錄表的種類與填報頻率明顯增加。為避免人力重複與表單遺漏，環保局擴充既有線上管理系統，新增E化申請與線上表單功能，使管理更即時透明。

環保局代理局長許仁澤表示，環保局多年來推動工地低碳與E化管理，包括空污費雲端申報、平板巡查、線上停復工報備等，如今陸續將各式污染防制紀錄全面上線，是E化的最後一哩路。未來工地登入平台即可逐一填報表單，大幅簡化紀錄流程，落實「減紙、減時、提效」的智慧管理。

環保局表示，平台採分階段開放，協助業者逐步熟悉操作。目前已開放替代方案暨天然屏障報備、道路洗掃認養、替代方案洗掃、施工機具潔淨標章等紀錄表。後續將依規定陸續開放裸露地灑水、洗車台儀表等表單，並持續優化操作介面。現場管理人員可用手機或電腦即時填報，環保局管理者亦能同步掌握各工地填報情形，避免缺漏或未依規定頻率登錄。

