減緩停車苦！東湖樂活公園地下停車場啟用「免費停車到明年1/1」

記者李育道／台北報導

東湖停車位不夠，居民常常為停車所苦，此次樂活公園地下停車場啟用，將免費停車到明年1/1。（示意圖／資料照）

東湖樂活公園地下停車場工程耗資7.7億元建造，今（9）日正式啟用，共有207席停車位，包含21席電動車位、5席殘障車位、5席婦幼車位，另外還有4席大型機車位、71席機車位，即起開放免費停車，明年1月1日起正式收費。

台北市停車管理工程處指出，樂活公園地下停車場以智慧、科技、環保與綠化為主要設計方向，地下停車空間與地面公園相互結合，公園本身也兼具生態保育及環境教育功能。市府希望透過公園用地的多目標活化，提高社區生活品質，同時滿足周邊居民及活動遊客的停車需求。

收費部分，停管處依據《台北市公有停車場收費費率自治條例》並參考鄰近停車場訂定費率。小型車與大型重型機車每日8時至21時每小時40元，21時至翌日8時每小時20元；小型車全日月票為5,000元，大型重型機車月票最高售價2,500元。機車計時收費每次10元，當日當次最高20元（隔日另計），機車月票為300元。

市府也提出周邊里民回饋措施。設籍於停車場所在的樂康里居民，可申請小型車全日月票優惠價每月2,800元；設籍於出入口300公尺範圍內的東湖里居民，月票優惠為3,200元。民眾申請時須出示身分證及行車執照，車輛需為本人、配偶或直系親屬所有。

停管處表示，樂活公園地下停車場正式提供服務後，將以整潔、安全與智慧化管理為標準，期盼成為周邊居民與遊客便利使用的停車據點。

