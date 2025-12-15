減緩房市政策衝擊 日立永大拚明年高速梯成長逾2成

左起為日立勇大董事長井手浩二、總經理沈裕舜。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕電梯大廠日立永大電梯今(15)日表示，受到房市低迷影響，今年新梯接單衰退15%，但汰舊換新成長17%，整體接單量衰退7%，不過營業額估增加1%，受到房市景氣低迷影響，明年仍會受到衝擊，日立永大明年以高速梯成長2成以上為目標。

日立永大電梯總經理沈裕舜表示，日立永大已是第三年全日資，這兩年受到房市政策衝擊，確實影響到電梯行業，對今年、明年房市展望不看好，不過，日立永大靠「雙引擎」驅動，新梯市場雖不佳，但汰改市場反而成長，加上日立永大在台的電梯維保數量達7.5萬台，其中25年以上電梯估計有1.5萬台，是重要成長利基，每年維保台數增加約2000台。

沈裕舜也分享，先前缺工缺料影響電梯維修保養，但目前市場放緩，人力反而不會如過去幾年吃緊，但公司也持續導入日立技術，目前公司銷售永大牌、日立牌，其中日立牌占比約33%，明年將聚焦導入日本設計的高速電梯，高速梯有望成長2成，帶動日立牌占比可突破4成。沈裕舜分析，永大牌與日立牌在台灣市場分布，中南部住宅多以永大牌為主，北部的商辦、豪宅等則會聚焦在日立牌。

另外，日立永大每年也以軍公教調薪幅度、消費者物價指數等綜合評估，以此與工會協商，幅度只會高、不會低，以去年度為例，加薪幅度達到4%。

「展示中心」有日立永大維修保養的7.5萬台電梯概況。(記者林菁樺攝)

日立永大電梯也逐步佈局公共建築，例如板橋車站辦公大樓電梯汰換共18部將使用高速梯規格；而新梯部分如捷運萬大線更是公司近年最大成交案。在新梯市場部分，公司將導入日本高速梯技術、智慧控制系統與永續節能設計，為台灣都市建築垂直運輸帶來更高效的運輸能力。此外，公司今年承攬立法院電梯更新工程近期也已完工驗收，體現公共機關對日立永大產品與維修專業的高度信任。

日立永大電梯為了讓更多民眾直觀了解電梯汰改前後的差異，特別在台北市總部新設立「展示中心」。透過實體體驗與結合數位化情境展示，可清楚感受更新後在安全性、速度、舒適度與節能效益上的全面提升。日立永大電梯表示，歡迎社區大樓、物業公司與一般用戶接洽公司營業人員申請參觀，進一步了解汰改方案如何協助提升居住品質與資產價值。

