減緩所得不均 央行：提高最低工資有幫助

中央銀行副總裁嚴宗大明（12）日將赴立法院財政委員會專題報告

[NOWnews今日新聞] 立法院財政委員會明（13）日邀財政部、中央銀行等相關部會就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告。央行在書面報告指稱，為減緩所得不均，採取財政政策，如租稅措施及公共移轉支出，還有結構性政策如教育政策、勞動市場政策等，可能更為直接且有效，例如政府提高最低工資，並增加移轉支出，將社福資源合理分配予低所得家庭，且強化租稅之重分配效果，均有助改善家庭所得差距。

央行指出，長期以來台灣家庭所得以每戶衡量的分配不均度略升，以每人衡量的不均度則略降；與主要經濟體相較，台灣分配不均度較低。

2006年至2024年期間，家庭最高所得組（所得最高20%家庭）的所得成長29%，高於最低所得組（所得最低20%家庭）的26.2%。由於高所得組的所得成長速度較快，家戶所得分配趨不平均；最高20%家庭所得與最低20%家庭所得比值，即每戶5等分位可支配所得差距倍數，由2006年的6.01倍，略升至2024年的6.14 倍。若剔除家戶人數的變動因素後，每人5等分位可支配所得差距倍數，由2006年的4.18倍降至2024年的3.92倍，顯示不均度下降。

不過，政府透過社福移轉及租稅措施，有助改善所得分配。央行提到，以2024年為例，未計政府移轉收支的每戶5等分位所得差距倍數為7.38倍，計入政府移轉收支（即社福移轉及租稅措施）後則降至6.14 倍，顯示政府透過社福移轉及租稅措施，有助縮短家庭所得差距。

此外，長期以來，台灣所得不均度較主要經濟體為低，以每人Gini係數而言，目前台灣為0.277，低於中國大陸的0.47、美國0.47、新加坡0.44、英國0.33、南韓0.32等經濟體。

央行強調，該行基於法定職責，維持物價穩定、金融穩定，可減輕經濟金融不穩定對低所得者的不利衝擊，有助於緩和所得不均。一般認為，1980年代以來，許多國家國內所得不均持續加劇，大抵是因全球化、技術進步等結構性因素所致。因應經濟金融情勢變化，央行適時採行妥適貨幣、信用與外匯政策，維持經濟金融穩定，有助於緩和所得不均情勢。

鑑於貨幣政策對所得分配的影響複雜且不易認定，央行僅能聚焦於核心職責，採行有利於全民福祉的政策。當總體經濟金融不穩定，如經濟衰退、通膨大幅上揚及金融危機等，對低所得者、弱勢族群等衝擊尤深。央行藉由履行核心職責，維持物價穩定、金融穩定，以及善用其他職能，如提升金融包容性、強化金融消費者保護、加強金融知識與教育、健全

支付系統發展等，均有助減緩所得不均。

不過，為減緩所得不均，央行認為，採取財政政策如租稅措施及公共移轉支出，還有結構性政策如教育政策、勞動市場政策等，可能更為直接且有效，例如政府提高最低工資，並增加移轉支出，將社福資源合理分配予低所得家庭，且強化租稅的重分配效果，均有助改善家庭所得差距。

