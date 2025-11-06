減肥不復胖有方法了！新研究揭「它」能讓人吃甜又改善腸道

記者施春美／台北報導

最新研究指出，在健康飲食的框架下，以甜味劑與甜味增強劑取代部分糖分，有助於肥胖者維持減重成果，還能改善腸道菌相。(圖／Pixabay)

減重是現代人的重要議題，但不復胖更是關鍵。最新發表的一篇研究指出，在健康飲食的框架下，以甜味劑與甜味增強劑取代部分糖分，不僅有助維持減重成果，還能改善腸道菌相，是「體重不反彈」的有效工具。

經常分享健康、醫藥新知的臉書粉專「藥時事」表示，高糖飲食會推動肥胖與代謝風險，但要長期完全戒糖，對大多數人非常困難。最新發表於《Nature Metabolism（自然代謝）》的多中心隨機對照試驗發現，在健康飲食的框架下，以甜味劑與甜味增強劑取代部分糖分，有助於肥胖成人更穩定地維持減重成果，還有助於改善腸道菌相。

這篇研究的重點不在「用甜味劑就會瘦」，而是達到初步減重後，如何更輕鬆地維持減重效果。

研究團隊找來341名成人及38名超重/肥胖兒童。成人先進行 2 個月低能量飲食，成功減掉5%以上的體重後，進入10個月體重維持期。其中一組使用甜味劑組，也就是用含甜味劑/甜味增強劑的產品替代高糖食品；一組則維持原來的碳水攝取形式，追蹤時間共1年。

研究結果發現：

1. 更能維持減重效果：

甜味劑組比對照組多維持 1.6 公斤的減重優勢，甚至可達3.7公斤。這意味著，對已經成功減重的人，以甜味劑取代含糖品，在健康飲食原則下，的確有助於不復胖。

2. 腸道菌相也變好：

甜味劑組的腸道菌相出現短鏈脂肪酸相關菌群增加，及甲烷生成微生物比例上升。這意味著，這些變化與能量回收、腸道生態穩定與黏膜健康關聯，有機會是維持體重的「微生物助力」。

但研究團隊也提醒，有些人對某些人工代糖，例如山梨醇、木糖醇等較敏感，容易脹氣/腹瀉；非營養性甜味劑（如甜菊苷、蔗糖素、阿斯巴甜、醋磺內酯鉀等）通常不產生熱量，但也要避免超量。

研究人員表示，在健康飲食的大前提下，以甜味劑取代部分糖分，是「體重不反彈」的有效工具。它能把已經取得的減重成果鎖住，還有機會讓腸道菌相往有利方向調整。

