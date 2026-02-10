減肥不敢碰澱粉？減重醫師教你這招，白飯、麵包照吃也不怕胖

澱粉使人發胖的原因，在於每天吃、過量吃，多餘葡萄萄變成脂肪囤積在腰部、臀部跟內臟。

很多人在減肥時，最大的痛苦就是，明明已經很嚴格控制飲食，體重卻一直卡關下不去，尤其對白飯、麵包、麵條這類精緻澱粉，更是心生恐懼，乾脆直接戒澱粉，但體重仍停滯，甚至出現反彈。減重醫師蕭捷健指出，真正的問題不在澱粉，而是吃法錯誤。

澱粉不是減肥敵人

澱粉之所以會讓人發胖，是因為天天吃、過量吃，身體無法處理，多餘葡萄糖變成脂肪囤積在腰、臀、肝臟。但是掌握碳水循環原則，控制攝取量、配合肌肉訓練，既能突破體重停滯，又能享受美食，更不必把米飯、麵包視為禁忌或是頭號敵人。

靠碳水循環不必戒澱粉

蕭醫師建議採用「碳水循環」策略，把一週的飲食分成高碳日、中碳日與低碳日。高碳日的三餐可放心吃一碗飯或麵；低碳日以蔬菜為主，暫時避開米、麵、糖，甚至少碰水果與奶製品；中碳日則保持均衡攝取原型碳水，像是糙米、地瓜、南瓜。這種循環不僅能突破體重停滯，還能降低復胖風險。

為什麼吃澱粉不一定會變胖？

吃下的澱粉會先被分解成葡萄糖，送入肌肉與肝臟的「能量倉庫」。當肌肉和肝臟的能量倉庫存滿時，剩餘葡萄糖才會轉成脂肪，堆積在皮下或內臟。

肌肉量多的人倉庫會變大，能存放更多碳水，即使吃較多澱粉也不易囤脂；肌肉量少的人倉庫小，多餘的碳水就容易變成脂肪，這也是為什麼男女減重難度會有明顯差異的原因。

增加肌肉量擴建你的能量倉庫

想安心吃澱粉又不怕胖，除了聰明安排碳水攝取，更要增加肌肉量。肌肉就像擴建的倉庫，不僅能容納更多碳水，還能提高基礎代謝率與燃脂效率。透過規律運動增肌，不僅能自由享受白飯、麵包，還能在減脂時，保持體能與好狀態。



