減肥不用打針了！瘦瘦針大廠推「口服藥丸」 美國明年1月開賣

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，在全球掀起減重潮。美國食品藥物管理局22日批准丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk A/S）所推出的週纖達（Wegovy）口服減肥藥，預計明年1月會在美國上市。價格方面，週纖達起始劑量自費價格為149美元（約新台幣4445元）。

根據《CNN》報導，丹麥藥廠諾和諾德推出的週纖達口服版，主要成分是司美格魯肽（semaglutide），跟注射型週纖達、減肥用藥胰妥讚相同，都是模擬GLP-1荷爾蒙的藥物。根據健康政策研究機構KFF的數據顯示，大約1/6的美國成年人表示他們目前正在服用這些藥物中的一種。

諾和諾德公司指出，口服週纖達藥丸在臨床實驗中顯示出跟注射版有大致相同的減肥作用，在經過美國批准後，將在1月憑處方上市。諾和諾德美國首席醫療官布雷特博士（Dr. Jason Brett）指出，相信這款藥推出後，將會擴大患者的用藥途徑和選擇範圍，「我們知道有些患者只是不願意接受注射藥物」。

根據去年諾和諾德與川普政府達成的協議，週纖達口服藥片的起始劑量，患者自費購買的價格為149美元，隨著劑量增加，自費價格可能會再上漲，但諾和諾德公司並未公布價格，若是醫療保險涵蓋該藥的患者，要自付的費用可能較低。

事實上，週纖達是未來幾個月內上市的2種口服GP-1藥物之一，另一種是來自禮來公司，暫定名為Orforglipron，預計明年夏季獲得FDA批准。在不同的研究中，服用週纖達的人在64週內平均減重14%、安慰劑組僅2%；Orforglipron在最高劑量下，72週內平均減重11%，而安慰劑組僅為2%。此外，週纖達注射在其關鍵試驗中平均減重15%，而安慰劑組僅為2%。

在週纖達口服藥實驗中，7%受試者因副作用而停止治療，而安慰劑組的比例為6%。Orforglipron的研究中，高達10%的患者停止了治療，而安慰劑組的比例為3%。兩種藥片的差別在於，週纖達必須空腹服用並搭配少量水，在服藥後30分鐘內不能飲食。Orforglipron則是每天要服用一次，時間不受限，也不會受到食物、水的限制。

另外，金融分析師西格曼（Evan Seigerma）認為，若注射類藥物效果停滯不前，醫師、病患可能會轉而選擇口服藥物。雖然起始劑量149美元的價格低於目前這些公司提供的注射劑價格，但這只是初始最低劑量的價格。這些藥物的設計理念是從低劑量開始，然後讓患者隨著時間的推移逐漸增加劑量，以控制副作用；布雷特博士表示，週纖達片劑將提供1.5毫克、4毫克、9毫克以及預計25毫克的長期劑量。

哥倫比亞大學瓦格洛斯醫學院，內分泌學家兼代謝和體重控制中心主任科納博士（Judith Korner）指出，藥品最低劑量從來都不是人們最終服用的劑量，「最低劑量就像是負荷劑量，讓你的身體適應藥物」。但他仍然對減肥藥品抱持樂觀態度，原因是對於患有心臟病的人在服用之後，死亡率可能會降低，「死亡或其他事件減少了 20%，睡眠呼吸中止症、心臟衰竭減少了；肝功能得到了改善。對我來說，這才是令人興奮的部分」。



