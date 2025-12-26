減肥免挨針！美FDA核准口服「瘦瘦丸」一月開賣 食品廠推「享瘦」配方

記者蒲世芸／綜合報導

風靡全球的瘦瘦針將推出口服版本，被認為將再次擴大使用者市場。丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）研發的GLP-1減重藥Wegovy口服版，22日已獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）批准，預計明年1月正式上市。

GLP-1減重藥Wegovy口服版將於一月上市，預計會進一步擴大使用者市場。（示意圖／翻攝自Pixabay）

口服藥使用門檻相對低

分析指出，相較注射型藥物，口服藥價格相對更親民、使用門檻也更低，因此可能進一步加速GLP-1藥物普及。這不僅將改寫減重治療模式，由於不少民眾因受藥物影響，飲食習慣出現了變化，這也將連帶迫使食品與餐飲業全面調整產品策略。

路透社24日報導指出，市場普遍認為，改為「用吞的」之後，將吸引更多原本排斥打針的族群嘗試。諾和諾德美國業務執行副總裁摩爾（David Moore）直言，「我們從第一天就為美國病患提供自費選項」，象徵藥品上市策略從過去仰賴保險給付，轉向直接搶攻自費市場。

川普為重要推手之一

在川普政府11月促成的協議下，諾和諾德與禮來（Eli Lilly）同意，若口服減重藥獲准，將以每月149美元（約新台幣4,688元）的價格，提供起始劑量給聯邦醫療保險患者及無法獲得保險給付的自費族群。

川普政府也宣布，明年1月上線的「TrumpRx」平台，將列出平均每月約350美元（約新台幣11,012元）起跳的口服與注射型減重藥價格。「TrumpRX」為川普政府打造作為折扣藥品的導流與供應入口之一，旨在讓民眾透過TrumpRx直接購買多種產品時，能享受到大幅價格優惠。

購買通路更多元

諾和諾德表示，Wegovy口服藥將透過CVS、沃爾瑪等零售藥局或通路，以及遠距醫療平台GoodRx、Ro與WeightWatchers等多元通路販售，讓患者不必等待保險核准即可開始療程。

越來越多民眾關心飲食的攝取與成分等細節。（示意圖／翻攝自Pixabay）

該藥品共將推出4種劑量，最高為長期使用的25毫克。至於高劑量的實際自費價格，諾和諾德僅表示將在上市時公布。

食品與餐飲業嚴陣以待

分析指出，口服GLP-1藥物的問世，也對食品與餐飲產業投下震撼彈。研究顯示，使用GLP-1藥物的家庭，平均雜貨支出減少5.3%，速食支出更減少約8%。康乃爾大學研究團隊指出，隨著價格更低、使用更方便的口服藥問世，「這類消費縮減，很可能會出現在更大範圍的人口中」。

荷蘭合作銀行集團（Rabobank）消費食品分析師佛羅薩（JP Frossard）觀察到，消費者正明顯減少鹹食、酒精、汽水與烘焙點心的攝取，轉而關注蛋白質與纖維含量。他表示，「食品公司與餐廳勢必得迎合這個正在成長的族群」。

市場將更漸趨普及

在醫療端，專家也看好口服藥有助於擴大治療族群。諾和諾德美國醫療主管布瑞特（Jason Brett）指出，口服藥能讓醫師有更多處方選擇，並透過遠距醫療「在病患所在的位置接住他們」。阿拉巴馬大學伯明罕分校肥胖研究專家加維（W. Timothy Garvey）則說，「如果要讓病人長期使用藥物，有效的口服劑型會是一大助力」。

分析師普遍認為，口服GLP-1藥物不至於完全取代注射劑型；但到2030年，全球肥胖藥物市場中，口服藥的占比可能達到20%。遠距醫療公司Ro執行長雷塔諾（Zachariah Reitano）也點出關鍵，「有些人怕針、有人會對注射感到疲乏，還有人覺得打針太『嚴重』，對他們來說，吞藥是一個更容易的起點。」

不過 減肥熱潮背後，仍要提醒吃藥減肥在醫學上還有爭議，很多人也擔心會有副作用，嘗試之前絕對要經過專業醫生的評估。

