減肥別再不吃飯！營養師籲「每天一碗白飯」穩定血糖 精緻澱粉才是敵人

許多減重民眾擔心白飯熱量過高，選擇完全不碰米飯作為主食。不過營養師高敏敏提醒，白飯並非減肥的敵人，實際上一碗白飯的熱量約為280大卡，還含有8公克蛋白質，對健康具備一定益處。她建議，進行飲食控制期間，每天至少應有一餐攝取白飯，晚上再改吃原型食物即可。

高敏敏指出，白飯常遭到誤解，被貼上「澱粉等於肥胖」的標籤，但事實上，適量攝取白飯有助於維持血糖穩定，減少飢餓感，也能提升飽足感、降低飯後進食欲望，同時促進腸胃蠕動、幫助排便，更是大腦獲取熱量的重要來源，有助於提升精神狀態。

她建議民眾可透過「白飯搭配糙米或胚芽米」的方式提升營養密度，同時控制分量為「一個拳頭大小」即可。晚餐則可改以原型食物為主，減少攝取加工食品。

高敏敏特別強調，應避免將所有澱粉視為負面食物，重點在於「精緻澱粉」的攝取量需適當控制，例如白吐司、蛋糕、餅乾、白麵條等，才是真正需要留意的項目。健康飲食的關鍵並非完全戒除，而是在於學會正確選擇與適量攝取。

她也呼籲大眾分享這項資訊給仍對「吃白飯會變胖」存有迷思的朋友，強調正確的飲食觀念比單純限制更加重要。

