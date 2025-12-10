減肥名醫淪詐保共犯！宋天洲開假診斷證明遭搜索 30萬交保

調查局接獲檢舉，指稱高雄市減肥名醫宋天洲為張姓女病患開立不實診斷證明，協助其向多家保險公司詐領保險金，涉案金額約數十萬元。台北市調查處9日發動搜索，扣押病歷等相關證物，並約談宋天洲等人到案說明。

台北地檢署訊問後，依詐欺罪嫌命宋天洲以30萬元交保，宋天洲在諭知交保後不到10分鐘火速辦保離去。涉及詐保的張姓女病患則以5萬元交保。檢調同步以證人身分約談邱姓女醫師及義聯集團吳姓男職員，調查後認定兩人與案情無關，訊後請回。

廣告 廣告

檢調表示，將分析過濾扣案病歷資料，擴大清查是否還有其他病患涉及詐保情事。據了解，宋天洲因減重縮胃手術事件引發社會關注後，檢調為保全相關證據，決定發動偵查行動。

宋天洲今年4月在兼診的博田國際醫院，替一名女病患執行價格24萬元的「SASI縮胃手術」。患者術後出現食不下嚥、生活無法自理等嚴重併發症，甚至連站立走路都有困難，並出現失智症狀，最後被診斷為「維尼克氏腦病變」。

高雄市衛生局介入調查後，共調閱博田醫院病歷45本、義大大昌醫院病歷209本。調查發現宋天洲有過度醫療的不當行為，多名接受手術個案未達國內外減重手術適應症標準，且在未執行完整評估下，對未成年患者執行減重手術。

衛生局認定宋天洲違反醫師法，自2025年10月27日起停業4個月，並須完成醫學倫理及醫事法規各10小時的繼續教育。另外，宋天洲在社群平台刊登醫療廣告卻未告知手術風險，所有違規行為一併開罰15萬元。

宋天洲當時表示有規勸病患不要動手術，並提供其他替代方案，但病患堅持進行手術，他將依程序提出申覆。未料縮胃事件風波未平，不到2個月又因開立不實診斷證明協助病患詐保，再度遭檢調搜索約談。

更多品觀點報導

女網紅用極端減肥！半年只吃雞胸＋花椰菜 胰臟大面積壞死險喪命

台大女學霸「戒1食物」狂瘦7公斤！醫師曝早餐換這些就能瘦

