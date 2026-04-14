減肥喝無糖豆漿卻變胖？營養師揪「3大陷阱」 一堆人狂踩

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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「一天三餐都喝無糖豆漿，熱量會不會等於吃掉一整個便當？不但沒瘦，反而更容易變胖？」這個看似誇張的說法，卻也讓不少減肥族開始懷疑：每天喝的無糖豆漿，真的安全嗎？

事實上，無糖豆漿確實是優質蛋白質來源，對增肌減脂族群相當友善，但如果喝法錯誤，還是可能變成「隱形熱量炸彈」。營養師也點出幾個常見NG習慣，很多人每天都在做卻不自知。

無糖豆漿是優質蛋白來源 解析營養價值

夏子雯-貼近你生活的營養師說明，其實無糖豆漿是很好的蛋白質來源，在每日飲食指南中，屬於「豆魚蛋肉類」的一員，也是蛋白質攝取順序的首位，每天一瓶 400毫升無糖豆漿等於攝取了2份蛋白質，且含有天然的大豆異黃酮及卵磷脂，也很適合增肌減脂的人飲用，若是素食者更適合每天補充。

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喝豆漿的NG行為 你中了幾個？

NG1：豆漿當水喝

豆漿和鮮奶一樣都是富含有蛋白質的飲品，當水喝容易造成腎臟負擔，建議無糖豆漿一天飲用400毫升即可；其它的蛋白質來源可從海鮮、魚類、雞蛋、及肉類來攝取。

而且一整天如果喝到2000毫升的無糖豆漿應該會非常的撐，千萬別這麼做呀！水分補充來源還是白開水最棒了。

NG2：不愛無糖豆漿

以含糖豆漿來說，一瓶400毫升的豆漿，約含有4到5顆的方糖，比無糖豆漿多出80-100大卡的熱量，時常飲用確實容易變胖喔，選無糖還是最健康的。

NG3：用豆漿代替鮮奶

很多人都以為豆漿的鈣含量很高，但其實100毫升的豆漿，鈣含量只有14毫克，想補鈣，建議以含鈣量高的鮮奶、無糖優格、無糖優酪乳、乳酪等乳品類，或是深綠色蔬菜、小方豆干、黑芝麻等來補充更好。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

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