減肥完臉變老、馬上復胖？ 一票人越減身體越差！ 醫：研究實證「1藥物」對台人效果更佳

潮健康／林昱彣

減重門診有八成「健檢全紅字」！ 12歲童竟已脂肪肝纏身

肥胖儼然是現代人的頭號國民病，尤其台灣約有一半人口體重過重、「減肥」更成為全民運動，亦是茶餘飯後的共同話題。嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光醫師受訪指出，近年與減重有關的迷思、謠言大量充斥於社群媒體，「一個月瘦10公斤」的心得分享文層出不窮，「這就像有人在網路上炫耀炒股票賺了幾千萬，但你不知道他背後可能賠得一塌糊塗。快速減重若缺乏正確觀念，往往是『短多長空』！」

廣告 廣告

隨著現代飲食精緻化，臨床上20、30歲年輕族群的求診人數逐年增加，更甚有年僅 12 歲的少年少女，已出現代謝性疾病的狀況；若不及早診治，未來將是病態性肥胖與糖尿病的高風險族群。「現在來減重中心的人，已經跟過去為了『愛美』很不一樣了。現在有快八成的患者，都是帶著健檢報告的『紅字』來的！」

周莒光醫師表示，觀察診間中的肥胖患者，通常分為兩類：一種是外觀明顯肥胖，且家族有心肌梗塞、洗腎等病史，因為對疾病心存忌憚前來求診；另一種則是所謂的「泡芙人」，外觀看起來不胖、且BMI可能僅為過重或輕度肥胖，但抽血一驗發現肝指數（GOT/GPT）異常、血糖血脂數字也不盡理想。此類隱性肥胖族群，往往因忽視內臟脂肪的堆積，反而處於更高的代謝風險中。

減肥求速成只會越減越肥！ 醫揭3後果：肌肉流失、臉老更快

近年來「瘦瘦筆」（含GLP-1類腸泌素藥物如semaglutide 週纖達、Tirzepatide 猛健樂）風潮席捲全球，加上減重藥物推陳出新，不少民眾趨之若鶩。然而，臨床上卻出現許多追求「速成」的亂象，例如為求快速減重，採取極端的斷食方法或過量用藥；結果雖然瘦得快，卻換來臉頰凹陷的「老臉」、肌肉流失，甚至一停藥就報復性復胖。周莒光醫師分析，若透過極端手段（如斷食、過量用藥）讓體重呈現「斷崖式下降」，身體會面臨三大危機：

「老臉」危機：瘦太快導致臉部膠原蛋白流失，皮膚來不及收縮，導致臉頰凹陷、看起來蒼老無神。

肌肉流失：快速減重往往容易減掉大量肌肉與水分，而非脂肪。肌肉量不足恐增加日後肌少症風險，且基礎代謝率會隨之下降。

報復性復胖：極端飲食是「不可執行」的生活型態。一旦忍受不了飢餓或停藥，體重勢必反彈，甚至比減重前更胖。

「臨床醫師想讓患者長遠地瘦，希望他們在一年、三年、五年後都沒有復胖，而不是只將減重集中在1-2個月內實行！」周莒光醫師強調，減重是一場馬拉松競賽、而非一百公尺短跑，重點在於「輕鬆」二字，將其量化成工作業績或KPI，只會讓減重者徒增壓力。唯有透過生活型態的改善，再適度以藥物輔助介入，讓控制飲食變得輕鬆且可長久執行，才能真正找回健康。

每減4公斤有3公斤是脂肪！ 研究：瘦瘦筆對台人具減重效益

不少中老年男性擔心，貿然減重可能會使肌肉量減少，從而增加肌少症、甚至骨質疏鬆等風險。周莒光醫師對此指出，近期針對中國與台灣肥胖人群的「STEP 12」臨床試驗表明，GLP-1類腸泌素藥物「semaglutide」的介入，對於過重的華人族群而言具有實證的減重效果：據研究指出，使用semaglutide減下來的體重中，約有 75% 是脂肪、僅 25% 是肌肉。也就是說，每減去 4 公斤，約有3公斤為脂肪、只有1公斤是肌肉。

「若以健康減重的角度來看，減去脂肪與肌肉的比例為3比1的比例，是相對安全且有效的！」周莒光醫師說明，人體在減重過程中，無論是透過手術、飲食控制或藥物，都不可避免會流失部分肌肉。而semaglutide的優勢，在於協助精準減脂、讓體脂肪率顯著下降之外，也能最大程度避免肌肉流失的風險。至於中高齡族群擔心的骨質疏鬆，目前研究顯示並未看到惡化跡象。

35歲微胖男瀕臨肝硬化邊緣 減重10公斤成功逆轉肝纖維化

除了減重效益，semaglutide 對於「脂肪肝」與「代謝異常」的改善，也具有研究實證的效益。根據權威期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）刊載之第三期臨床試驗「ESSENCE」結果顯示，semaglutide能有效改善 62.9% 患者的脂肪性肝炎，並使 36.8% 患者的肝纖維化獲得改善。

對此，周莒光醫師也分享，曾經收治一名 35 歲年輕男性，BMI為28，外觀僅屬輕度肥胖，但肝指數異常已持續 5-10 年。經詳細檢查發現，該名患者不僅合併糖尿病前期、高血脂，肝臟纖維化指數更已達到 F3（重度纖維化），距離肝硬化（F4）僅一步之遙。在介入 semaglutide 治療並搭配生活型態調整後，不到一年的時間，患者體重從 93 公斤降至 83 公斤（約 10%），體脂率從 31% 降至 27%。

「更驚人的是，這位患者的肝纖維化指數，從瀕臨硬化的 F3，完全逆轉回 F0（無纖維化），肝功能與代謝紅字全數回歸正常。這證明適當的藥物介入，不只能夠幫助減重，對於脂肪肝而言更具有直接的抗發炎、治療共病等效果！」

隨著減重藥物進步，治療脂肪肝與代謝問題的效益已非同日而語。無論是否有脂肪肝，若目前正處於體重過重、且有意願減重者，需謹記減重不該是痛苦的折磨，而是建立健康生活型態的過程；尤其對於BMI超過24、且合併有代謝紅字的「泡芙人」或過重族群，切勿等到糖尿病爆發或肝硬化才就醫。周莒光醫師建議減重者，應及早諮詢專業醫師評估，並適度運用藥物輔助，在「精準減脂、保住肌肉」的前提下，幫助自己瘦得健康且長久。

延伸閱讀：

瘦子也會有脂肪肝？「泡芙人」恐不到30歲就滿滿紅字！ 醫勸：快做6件事預防

體重、BMI都正常，健檢卻驗出「脂肪肝」？ 醫：「泡芙人｣快做1件事改善紅字

更多每日健康報導

為什麼高鐵的馬桶坐墊都是「U型」？設計師爆料「超神奇巧思」竟是全女性福音！只要一直做「這個姿勢」連續7天，腹肌、大腿肌通通都有了，太輕鬆了吧！常吃不老！只要常吃「這2種」抗氧化食物，身體變靈活了、心靈也輕鬆了，真好！