減肥常敗在朋友勸吃？醫分享剷除20公斤經驗

[NOWnews今日新聞] 年節一到，圍爐、走春、拜年接連登場，親友輪番夾菜、勸吃，讓「我在減肥」這句話硬是卡在嘴邊嗎？新竹初日診所院長魏士航醫師分享，減重其實不需要偷偷來，把目標說出口，反而更容易持續下去。醫學研究也支持，讓別人知道你正在調整生活，比一個人默默努力，更有成效。

魏士航指出，一項發表於《BMC Public Health》的系統性回顧研究，分析 10 項臨床研究、共 1,320 名成人受試者的數據，探討在減重與生活型態調整中加入「承諾工具」的影響。所謂的承諾工具，並不是打賭或涉及金錢獎勵，而是透過公開表態、行為合約，讓親友、同儕或醫療人員成為減重過程中的陪伴角色，協助提升執行力。

研究結果顯示，當減重目標被身邊的人知情時，受試者在 6 個月內平均比對照組多減重約 1.52 公斤，即使拉長到 12 個月後，成效仍能維持，平均多減約 1.71 公斤。部分研究也發現，有專業人員陪伴的受試者，一年後平均減重約 3.7 公斤，比起默默減重者的 1.09 公斤，差距高達 3.4 倍。

研究也進一步指出，這類機制主要影響飲食行為，對於增加運動量的幫助相對有限。加入承諾機制後，受試者每天攝取的健康食物種類平均增加約 2.3 組，而特別標示需減少的高熱量、不健康食物，則明顯下降。也因此，在聚餐與美食誘惑密集的情境中，飲食選擇仍是影響體重變化的核心關鍵。

魏士航也分享，自己曾經歷過超過 20 公斤的減重歷程，更能理解在美食與聚餐情境中，忌口其實是一種心理與環境的拉鋸。他指出，讓自己比較不容易破功的方法之一，就是一開始就讓身邊的人知道自己的減重計畫，讓壓力轉化為支持。

當周圍的人理解你的狀態，很多選擇會自然發生改變，例如聚餐時朋友會主動挑選有相對健康餐點的餐廳，同仁訂手搖飲時，也會自動幫忙選擇無糖飲品，讓減重不再只是自己一個人硬撐。這些看似微小的變化，長期累積下來，往往比偶爾少吃一點，或臨時多運動一次，更能拉開實際的體重差距。

魏士航強調，讓身邊的人知情並不是把自己放在壓力之下，而是替生活多加一道不容易破功的保護。單看研究數字，差距或許不算誇張，但在臨床上，許多減重失敗的原因，並非方法錯誤，而是在每一次聚餐中都必須獨自對抗誘惑，時間一久，自然很難撐下去。

不想一個年假，毀了減重計畫，魏士航醫師也提出 4 個簡單、實際又做得到的小撇步：

1. 遵從「水、肉、菜、飯、果」的進食順序

吃對順序，有助於緩解血糖波動。聚餐前可先喝一杯水，或少量無糖醋，接著從魚、肉、豆製品與蔬菜開始，先建立飽足感，再適量嘗試米飯、年糕或甜點，比較不容易一路吃過量。

2. 放慢進食速度

年菜不需要全拒絕，但建議淺嚐即可，重點在於放慢速度、專心進食。當進食節奏變慢，身體比較能即時傳遞飽足訊號，自然不會在不知不覺中吃超過。

3. 大餐後隔日嘗試輕斷食

如果前一天吃得較多，隔天可採取輕斷食策略，讓消化系統有時間休息與代謝。例如晚起的情況下，將早餐與午餐合併成早午餐，一天吃兩餐即可，同時避免宵夜，有助於身體回到原本的節奏。

4. 聚餐前先做好「選擇準備」

若條件允許，可以事前列好購物或點餐清單，也可提前讓親友知道自己的減脂計畫，選擇餐點彈性高、菜色多元的餐廳。當選擇權在自己手上，聚餐時反而更容易做出合適的取捨。

魏士航醫師提醒，享受美食與團聚是生活的一部分，即使年節期間真的吃多、節奏被打亂，也不代表前面的努力白費。與其自責，不如在年後及早尋求專業協助，透過飲食評估與生活型態調整，很快就能把身體拉回原本的節奏，讓減重計畫重新回到軌道。

