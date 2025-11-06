減肥常見的心理陷阱！專家教7步驟堅持下去：別讓「氣餒」拖垮了你
減重是一條漫漫長路，許多人遇到停滯期可能會氣餒，小心這是減重的心理陷阱。費城非營利貝克認知行為療法研究所所長茱蒂絲．貝克（Judith S. Beck）、飲食計畫協調員黛布拉．貝克．布西斯（Deborah Beck Busis）於《瘦一輩子的本事》一書中，運用認知行為治療的一些心理學技巧，幫助讀者擺脫日常飲食陷阱並維持理想體重。以下為原書摘文：
幾乎所有掙扎於飲食計畫的人，都曾出現過情緒困擾。多數心理陷阱包含剝奪感、氣餒、失去動力，或對堅持健康飲食感到疲乏。這些感覺都是正常的，如果你有所準備，它們會消失得很快。防範潛在障礙並做好計畫，能讓你就算想要放棄，也依然能繼續保持下去。
減肥常見的心理陷阱
飲食計畫越來越困難，你很想放棄。幾個月來，在保險業工作的克里斯持續來找我諮詢。他的體重問題幾年前就出現了，當時他開始做久坐不動的辦公室工作，背部又受傷，再也不能打籃球。他無法像過去那樣燃燒熱量，但也沒有改變他的飲食，所以體重慢慢開始增加。他曾經有幾次試圖減重，但似乎都無法堅持下去。
克里斯先掌握了我教他的基礎策略，開始改變飲食，並重新開始運動，很快就減掉了20磅（約9公斤）。他很興奮，認為減重會越來越容易。但這是不切實際的期望。他並不知道，幾乎每個人都會認為減重變得越來越困難，畢竟環境、動機和能量都會不斷改變，這些東西怎麼可能不變呢？
克里斯隨後度過艱難的一週，他開始相當沮喪。他發現自己努力保持在正軌上，卻出現了一些有害思維，像是「我不知道自己能否能堅持下去。」當他來找我時，他說整週都很難熬。我讓他拿出他的減重好處清單，大聲讀出來，並為清單中的每個項目評分，評為非常重要、重要或不重要。結果是，每一項對他來說幾乎都是「很重要」或「非常重要」。
我問他，就算現在很氣餒，但如果堅持下去，就能獲得這些好處，是否值得呢？克里斯回答值得，於是我請他做一張可以經常閱讀的提醒小卡，幫助他把目標放在腦海的最前面。雖然減重有時感覺很難，但結果是值得的。無論我當下的想法或感受如何，我列出的減重好處都很重要，不容放棄。
許多飲食控制者描述自己如何度過艱難的一週時，通常會有個有趣的現象，那就是幾小時的艱難時光，會影響他們對一整週的看法。我想知道克里斯是否也如此。我問克里斯，過去一週的168個小時，是不是全都很艱難。「嗯，我晚上睡覺的時候當然並不艱難，」他笑著說。
我請他舉一個特別艱難的例子，而他描述了自己星期日早餐的經歷。當時他和朋友去了一家以大份量著稱的餐廳，他很想吃掉盤子裡所有的馬鈴薯煎餅和烤麵包。
「你在餐廳的時候一直都感到內心掙扎嗎？」克里斯想了想。「沒有，只有當我吃完了計畫中的食物，還想再吃更多的時候。所以大概持續了10～15分鐘，直到服務生把桌子上的盤子收拾乾淨為止。盤子不在眼前之後，我就沒有再想了。」
我繼續和克里斯一起詳細回顧了他的一週：
「其他日子吃早餐時，你也這麼糾結嗎？」
「不，其他時間沒有問題。」
「那每天的早餐和午餐之間，你有很糾結嗎？」
「沒有。」
「午餐呢？」
「沒有。」
「在午餐和晚餐之間？晚餐？晚餐後？」
當克里斯仔細思考這些問題時終於發現，特別困難的時間除了那天早餐的10幾分鐘，還有一次是星期六下午的1個小時左右，以及3次與客戶的晚餐，而且只有吃甜點的時候。最後則是有幾個晚上他已經吃了計畫中的點心，但還想要再多吃一些。
總之，他計算出，最多只有6、7個小時他感到很掙扎。克里斯意識到，多數時間並不艱難，反而是很稀鬆平常，甚至稱得上輕鬆，他突然感覺好多了。他製作了以下的提醒小卡：
灰心喪氣的時候，仔細想想艱難的時刻到底有哪些。提醒自己，並不是每一天的每一個小時都那麼困難。事實上，輕鬆或稀鬆平常的時刻，比困難的時刻要多很多。
然後克里斯分享了另一個有害思維：「我不知道自己是否能長期堅持下去。雖然我現在明白上週大部分的時間都不難，但那些艱難的時間感覺真的很痛苦。我擔心自己最終會厭倦飲食計畫並選擇放棄。這在以前就常常發生。」但這次跟以前不同。這次，他在飲食計畫方面跟以往有哪些不同呢？我們列出了一個重要的清單：
他只在飲食上做出少數調整，很容易終生堅持，沒有速成減重或其他不合理的限制。
他仍然能吃喜歡的食物，不用像過去那樣禁止吃麵包、啤酒或甜點。
他已經學會適量地吃自己喜歡的食物，並享受每一口。
他已經學會如何用自己的減重好處清單自我激勵。
他已經學會如何在成功時自我鼓勵，並有效地從挑戰中學習。
他已經學會如何規劃飲食，堅守時間表，並杜絕隨心所欲地進食。
因為反覆閱讀提醒小卡，他已經開始改變想法。
看著清單，毫無疑問：這次真的與以往不同。他以前的減重嘗試比這次困難許多，他常會堅持一陣子，之後徹底鬆懈，最後完全放棄。當時他真的很掙扎，但經過回想，他發現目前的心態和行為與以往很不一樣。仔細想想，雖然過去的一週比較艱難，但之前的6週還是很不錯。克里斯認為他需要另一張提醒小卡，以備下次灰心喪氣時使用：
如果我開始擔心自己無法繼續下去，提醒自己這次不一樣。我已經學會用可以長期堅持下去的方法來規劃飲食，也學會如何讓自己保持在正軌上。我還學會如何應對飢餓和想吃東西的渴望，以及如何抵消我的有害思維。另外，我的僥倖心態減弱，而我的意志力更強了。
經過一些其他討論，克里斯又決定要再寫另一張提醒小卡，讓他專注於當下。當我面臨困難並開始思考未來時，就先轉移注意力。想想現在，此時此刻我是否還有自制力？就算以後遇到問題，我也能夠好好解決。
克里斯還決定要提醒自己，接下來的1年裡，他一共有12次練習機會。我不必擔心未來要如何保持控制，因為以後，我已經變得更熟練，也更能夠好好保持在正軌上。以後遇到困難時，我會更容易想著：「這週有一些時間確實很困難，但沒關係，我已經經歷過很多次這種情況了，這次一定也能度過這個難關的。」
7步驟逃脫此陷阱
當人們以前嘗試過減重卻失敗了，有時會自動把那些負面記憶套用在未來上。像克里斯一樣，你也可能會大幅高估一週中的掙扎時光，你可能認為自己不該經歷這些掙扎的時刻，卻不知道飲食控制者經常內心糾結是很正常的事。
你甚至可能會停止練習基礎策略，這些念頭都是無益的，會讓你無法堅持下去。所以當你感到氣餒時，考慮嘗試以下方法：
拿出你的減重好處清單。看看每一項對你來說有多重要？
在每個項目旁邊寫下「非常重要」、「重要」或「不重要」。
如果你當下覺得某個好處不重要，可以考慮從清單上去掉，這樣就能專注於對你最有意義的部分。
一天之中，當你感到需要被激勵，就拿出清單來閱讀。
細數難熬的分分秒秒，你總共掙扎了幾個小時？不掙扎的時間又有多久？
想想之前的減重嘗試。從那以後你學到了什麼？記得，如果你繼續練習基礎策略，2個月後你會比現在更好。
如果你感到不知所措，你可能想得太遙遠了。可以問問你自己：「我現在能保持這種狀態嗎？」慢慢來。
（本文摘自／瘦一輩子的本事：心理學權威的10堂知心瘦身課，跳出飲食陷阱，跟減不完的肥說ByeBye／方舟文化）
快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000 LINE POINTS！
看更多優活健康網相關報導
減肥不算熱量吃到飽！歐美超夯「慢速碳水飲食法」5大原則一次看
減肥計畫被打亂？專家教你「2方法」擺脫外食陷阱：先想好要吃的菜
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為減肥常見的心理陷阱！專家教7步驟堅持下去：別讓「氣餒」拖垮了你
其他人也在看
婦人額頭「長硬塊」沒理會，檢查才知是骨瘤！醫示警「4症狀」快就醫
50歲蔡小姐多年來額頭左側有顆不痛癢的小硬塊，起初未加理會，近來朋友提醒「有點腫起來」，才前往就醫，經檢查確認「額部骨瘤」。雖屬良性，但醫師建議手術切除，排除其他病變並改善外觀。醫師提醒，若發現額頭或臉部有異常硬塊應盡早就醫，若硬塊持續變大、形狀不規則、表面不平整或紅腫破潰，需提高警覺。優活健康網 ・ 1 天前
超商「翻轉布丁」超夯！ 糖量翻倍、血糖攀升⋯營養師教「1招控糖」
最近便利商店的統一翻轉布丁成為社群熱門話題，許多人專程前往搶購這款雙層口感的創意甜點，不過這款甜點的含糖量幾乎是傳統布丁的2倍，熱量也跟著爆表。這種高糖、高碳水的組合最容易讓血糖在短時間內急速攀升，不僅對糖尿病患者不利，一般人長期攝取也可能增加代謝症候群的風險。《優活健康網》特摘此篇分享控糖吃法，讓民眾吃甜點的同時也能守護健康。優活健康網 ・ 1 天前
壓力一來就想爆吃？專家激推「6種食物」幫你放鬆、穩住皮質醇 酸菜入列
不管你做了多少瑜伽或正念冥想，壓力總有可能在某個時候找上門來，隨之而來的就是體內的壓力荷爾蒙——皮質醇（Cortisol）的釋放。雖然有一些眾所周知的方法可以幫助降低生活中的壓力，但想要真正減少壓力，需要採取全方位的方式，其中也包括飲食。Johnson 解釋：「飲食攝取與壓力之間有密切的關聯。吃太多某些食物、太少其他食物，都可能造成皮質醇水平的波動。」光靠飲食無法完全消除壓力，但某些食物與飲食模式可能會有幫助。 6 種可能有助降低皮質醇的食物 1、鮭魚富含Omega-3脂肪酸，具有抗發炎作用，有助於降低皮質醇。不吃魚的人可選擇亞麻籽或奇亞籽作為替代來源。2、酪梨含有鎂，研究顯示補充鎂可降低體內皮質醇水平，並可能改善焦慮症狀。同時也含有 Omega-3 脂肪酸。 3、雞蛋．含有色胺酸（Tryptophan），是血清素的前驅物，有助提升情緒、減少壓力。．高蛋白有助穩定血糖，減少皮質醇介入血糖調節的需求。．提供維生素 B12，可能減少因疲勞引起的心理壓力。4、發酵食物（優格、泡菜、酸菜等）．腸–腦軸對皮質醇的調節非常重要。．高皮質醇會破壞腸道菌叢，而腸道菌失衡也會促進皮質醇分泌，形成惡性循環常春月刊 ・ 1 天前
《只有兒科才有的風景》 臺大推首部兒醫影片 盼尋回初心
臺大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療影片〈只有兒科才有的風景〉，影片以「盼尋回初心」為主題，邀請多位兒科醫師真誠分享從醫歷程與心路轉折。臺大醫院兒童醫院李旺祚院長與兒童醫療團隊長期陪伴病童家庭走過艱辛治療過程，他表示：「兒科醫師照顧的不只是孩子，而是一個家庭。當我們看到家長露出安心的笑容，那份感動就是支持我們繼續走下去的力量。」影片以「種子到花朵」的意象貫穿全篇，象徵兒科醫療的細膩與長遠。每一位醫師與護理團隊，都是默默灌溉希望的養分。兒童內分泌科童怡靖醫師照護的病童小C，國一時因「第一型糖尿病」被送入加護病房，從抗拒到接受、從無助到成長，最終成為臺大醫院護理師，用親身經歷回饋他人。童醫師說：「孩子不只是病人，而是未來的希望。當他們願意回來幫助別人時，就是醫療最美的循環。」新生 ...台灣新生報 ・ 1 天前
今年首例本土登革熱現蹤！新北6旬婦染疫頭暈發燒 感染源待釐清
疾管署今（ 5)日公布新北市新增首例本土登革熱病例，個案為居住新北市汐止區60多歲女性，10月下旬出現頭暈及全身輕微痠痛等症狀，隔日出現發燒且肌肉痠痛等症狀至診所就醫，5日後因症狀未緩解再次就醫，經通報採檢送驗後確診登革熱，為登革熱第一型。據指出，個案目前在家中休養，同住接觸者皆無症狀，個案潛伏期無國外旅遊史，主要活動地點為主家，研判為本土病例，感染源待釐清......風傳媒 ・ 1 天前
不只變胖！千人調查揭「3大NG行為」恐讓代謝變差：外食族這樣吃才營養
上班天天吃外食，你吃得健康嗎？小心肥胖和代謝問題悄悄上身！一份針對上班族代謝及飲食認知的千人調查發現，現代人常陷入3大代謝NG行為而不自知，包括高糖高鹽飲食、輕忽飲食對健康的影響，甚至不清楚6大類食物包含哪些。醫師及營養師警告，若飲食營養不均衡，可能會進一步引發代謝疾病，如糖尿病、三高、心血管疾病等。優活健康網 ・ 16 小時前
能力比你差的人，為何賺得比你多？企業顧問揭「1原因」害你走彎路
你是否會好奇，為什麼能力不如我的人工作比我好？為什麼拿不到面試機會？全球500大企業高級顧問毅冰於《沒你強的人，為何混得比你好？》一書中，分享實用的職場心法，幫助讀者們少走一些彎路，找回自己的「核心天賦」，將力氣集中在真正的目標，成就最好的自己。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
陸自駕車新創港股掛牌 小馬智行、文遠知行首日股價重挫
大陸自駕技術開發商小馬智行與文遠知行，6日在香港掛牌首日表現疲弱，股價分別下挫近一成與約8％，兩家公司合計於上市籌得近12億美元。中時財經即時 ・ 21 小時前
痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷
全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。聯合新聞網 ・ 1 天前
北市最大都更「1年整合19案」！ 賴正鎰：總銷1.4兆10年完成
鄉林建設董事長賴正鎰今（6日）分享「新松町．新城計畫」最新進度，他透露推進速度「超越預期」，短短一年內即完成19個都更案，涉及大約2000名地主、整合大約1.8萬坪土地，約占新松町計畫總面積的16%，總銷金額高達2006億元，距離打造「台北建城百年來最大都更案」的目標更進一步。EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前
客戶量產時間延遲 群光10月營收年月雙減
群光電子（2385）10月份自結合併營收為74.3億元，年減19.99％、月減10.31％。累計前十月自結合併營收達800.16億元，年減5.34％。群光說明10月份的PC客戶需求較上月減弱，加上商用監測影像客戶的量產時間延遲至11月，因此10月份營收呈現下降。中時財經即時 ・ 19 小時前
黑蒜維生素是大蒜2倍！盤點黑蒜「7大營養價值」：抗衰老、促代謝
黑蒜（又稱為「熟黑蒜頭」或「發酵黑蒜頭」）是使用新鮮的白蒜頭，在控制一定的濕度跟溫度的環境下自然發酵而成。不過想知道黑蒜有哪些營養價值？黑蒜怎麼吃最好？一天又能吃多少？《優活健康網》特選此篇，營養師提醒黑蒜的7大營養價值，以及正確吃法及時機，不僅能增加免疫力，還可以護肝排毒。優活健康網 ・ 1 天前
原民會前副主委騷擾女秘書遭判刑 誣告又判1年
（中央社記者曹亞沿新北6日電）原民會前副主委林碧霞騷擾並腳踹女秘書，去年遭判刑5月、緩刑2年。林碧霞疑心生不滿報復，檢舉女秘書盜用其帳號簽核假單，反被依誣告罪起訴，新北地方法院判有期徒刑1年。中央社 ・ 21 小時前
AI世代科學接軌國際 新北600名STEM菁英勇闖全國賽
AI與科技正快速改變世界，科學素養成爲面對未來的關鍵能力，新北市教育局主辦「114學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽新北區複賽」，經激烈競賽後，共推選出40位優勝選手代表新北市進軍全國決賽國立教育廣播電台 ・ 21 小時前
陳培瑜怒拍桌！槓上張啓楷「這1事」 現場火爆畫面曝光
即時中心／潘柏廷、李美妍報導眾所矚目的年金改革議題，因藍白主張停砍所得替代率，使得朝野立委為此喋喋不休；立法院今（6）日上午審查「公立學校教職員退撫條例修正草案」，正當民進黨立院黨團書記長陳培瑜談撥補議題時，白委張啓楷卻不斷插話，兩人瞬間起口角，而張啓楷過程中還指控遭對方責罵，陳培瑜便怒而拍桌回擊，現場火爆畫面也隨之曝光。民視 ・ 19 小時前
立冬是「補腎」好時機！中醫教「平補養生法」：山藥、南瓜養氣血
秋去冬來，11月7日起為「立冬」節氣。冬季開始以「立冬」為準，民間習俗以此時進補，意指一年辛勞，歷經寒暑，體力衰弱，進補以恢復元氣。中醫認為「冬不藏精，春必病溫」，意即如未在此時節好好調養身體、養精蓄銳，來年春天就容易受到病邪入侵。《優活健康網》特摘此篇由中醫師分享立冬的養生方法。優活健康網 ・ 1 天前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 30 分鐘前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前