減肥後火速瘦回4字頭！泫雅腳背傷口引擔憂
[NOWnews今日新聞] 南韓女星泫雅以火辣身材與性感舞姿聞名，但在與龍俊亨結婚後卻開始出現幸福肥，不只被拍到雙下巴，還在日前出席韓國海軍80周年紀念演唱會時，全身略顯浮腫的，遭批「好像大媽」。而泫雅也在近日宣布要減肥，還在今（4）日於Instagram曬出最新體重照，竟火速瘦到4開頭，但腳背上的超多傷口，更是引發眾人矚目，有粉絲擔心詢問是否是濕疹，泫雅表示是為消除刺青的雷射傷口，才讓大家放心。
泫雅在婚後因出現幸福肥，而多次被網友批評身材，她也在日前自嘲吃太多，並宣布要減肥。而時隔1個月後，泫雅今公開最新體重，竟已成功瘦到4字頭，變為49.88公斤，但泫雅似乎仍不滿足，在貼文中表示：「從50後半部到改變前面的數字真的太辛苦，還差得遠呢。妳那段時間到底吃了多少金泫雅，泫雅啊！」
泫雅體重降回4字頭 腳背傷口引擔憂
雖然泫雅短時間瘦這麼多讓大家都非常佩服，但她腳背上的滿滿傷口，也引發粉絲擔憂，連派翠克都留言表示「妳腳腳怎麼了？要好好照顧自己喔」，其他粉絲也擔心喊話「腳背上都是傷口…妳還好嗎？希望趕快恢復！」、「腳傷看起來很痛，我們只要妳健康就好」等。對此，泫雅則表示是為消除刺青留下的傷口，並謝謝粉絲關心。
泫雅曾靠一份飯捲撐一天 直到婚後才恢復正常體重
事實上，泫雅過去在女團Wonder Girls及4minute出道時，為了迎合當年的骨感審美，長期靠一份海苔飯捲撐過一天，體重極低、健康狀況卻每況愈下。她曾在節目中坦言，直到26歲才驚覺身體出了大問題，「那時候我看起來漂亮，但其實一點都不健康」。
而泫雅婚後漸漸增加到正常體重，甚至出現幸福肥，身材變化也多次引發討論，還有不少網友猜測她懷孕了，但對此，泫雅則出面闢謠，「懷孕傳聞並不是事實」。而在被說發福後，泫雅也在日前發出以往的纖細照寫下：「泫雅啊，妳已經吃很多了，打起精神努力減肥吧，以前瘦到剩骨頭的時候不是很好嗎？再瘦一次吧」，讓大家都笑翻，但也紛紛喊話泫雅只要健康就好。
資料來源：泫雅IG
