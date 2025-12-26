減肥怎麼吃最有效？專家解析「3大超夯飲食法」優缺點：這一種瘦最多
減肥時採用的飲食法有多種，但哪一種比較好呢？美國科羅拉多大學（University of ColoradoBoulder）醫學教授理查．強森（RichardJ. Johnson）於《大自然就是要你胖！》一書中，結合動物學、演化、人類學及歷史資料，挖掘出三高慢性代謝疾病的根源，幫助讀者控制三高，逆轉易胖困境。以下為原書摘文：
3種飲食法比較
在開始討論飲食法之前，我要再強調一次：理想的飲食並不是限制熱量的飲食，而是透過抑制飢餓感自然的減少熱量攝取――當生存開關關閉，就能達到這樣的效果，因為生存開關會引發瘦體素抗性，刺激對食物的渴望並激發飢餓感。
但這不表示限制熱量的飲食法沒有減重效果，因為基本上，只要在飲食上限制熱量，無論吃的是紙板還是牛排，都具有減肥效果。問題是這樣的飲食法，並不能解決導致體重增加的根本問題。
讓我們比較一些時下流行的飲食法，看看它們阻斷生存開關的能力。傳統的低卡低脂飲食法不在討論之列，因為這些飲食內往往包括高升糖碳水化合物和含果糖的糖類，會活化生存開關，對於預防代謝症候群功效不彰。請不要考慮傳統的低脂飲食。
1. 低醣和生酮飲食
低醣飲食的目標是減少碳水化合物的總攝取量，包括適度低醣飲食（碳水化合物占總攝取熱量的30～45%，即每天攝取量為130～180公克）、經典低醣飲食（碳水化合物占20～30%，每天80至130公克），以及生酮飲食（碳水化合物為5～10%，每天25～50公克）。
最極端的生酮飲食通常需要大幅增加脂肪攝取量（占65%至70%），才能彌補減少的碳水化合物，主要是因為很難將蛋白質攝取量增加到總攝取熱量的20%至25%以上。
低醣飲食的重點是減少含果糖的糖類和高升糖碳水化合物，這是觸發生存開關的兩大主因。這種飲食法不需要限制總熱量，因為食慾會自然下降，而且這種飲食法會改善代謝症候群的所有症狀，也非常適合糖尿病患者，有些病患的第二型糖尿病病情甚至出現逆轉。
我個人是經典低醣飲食的支持者，但它還是有些缺點。一方面，低醣飲食通常很難持之以恆。儘管有些人可以成功的多年堅持低醣飲食，但失敗率很高。
低醣飲食也有增加LDL膽固醇（低密度的壞膽固醇）的傾向，在一些罕見的例子中，採用這種飲食法的人膽固醇濃度曾飆高到超過600毫克／分升。不過，多數人的LDL膽固醇變化不大，而且低密度脂蛋白顆粒通常較大，比較不容易引起心臟病。
我最掛心的是生酮飲食（與經典低醣飲食相反），這種飲食法長期來說是否是好選項？平時我們的身體會將血液中的葡萄糖維持在一定濃度，以提供足夠的燃料給全身，特別是大腦和肌肉。為了維持血糖濃度，身體會以肝醣形式將葡萄糖儲存在肝臟和肌肉，並在兩餐之間視需求釋放出來，必要時也會燃燒蛋白質和脂肪來生成葡萄糖。若採行嚴格的低醣飲食，會耗盡大部分儲備的肝醣，但仍然可利用攝取的蛋白質和脂肪來維持血糖濃度，只是可用的葡萄糖通常較少。
葡萄糖是大腦偏好的燃料。當可用的葡萄糖變少，對大腦來說可能會有危險。不過，大腦還可以使用另一種燃料：身體燃燒脂肪所產生的酮。生酮飲食會讓身體裡的葡萄糖短缺，促成脂肪燃燒，從而導致血液中酮體含量升高，這稱為酮症（ketosis），正是生酮飲食名稱的由來。
有證據顯示，人體可以長期採行生酮飲食，以生酮飲食治療癲癇的方法也已行之有年。然而，目前尚不清楚酮症的長期效應。此外，酮症確實會影響運動表現，因為在高強度運動時，身體特別需要葡萄糖和肌肉裡的肝醣。
酮症期間，血液中的尿酸含量也會增加。之前提過，尿酸可能刺激葡萄糖產生，因此尿酸增加可能是一種補償機制，有助於維持血糖濃度。也因為如此，我不建議在採行生酮飲食時降低尿酸濃度，除非會引起痛風。然而，尿酸可能產生其他效應，例如激發覓食反應相關行為，長期下來未必是好事。
此外，減少飲食中的完整水果和蔬菜攝取量，長遠來看也可能沒好處。事實上研究發現，碳水化合物攝取量長期低於40%的人，可能面臨更高的死亡風險。然而，目前尚未針對採行真正低醣（碳水化合物低於30%）或生酮（碳水化合物低於10%）飲食的個體，進行仔細的研究。
2. 舊石器時代飲食（高蛋白飲食）
舊石器時代飲食，或簡稱「遠古飲食」，是效法狩獵採集者的飲食方法。大約在180萬年前、氣溫降低的時期，直立人（Homoerectus）出現在地球上。直立人正如其名，會直立行走，還會攜帶工具、狩獵，並發現了火――火不僅可用來抵禦掠食者，還可用來烹煮食物，讓肉類和植物變得更容易消化。
人類學會烹煮食物後，不再以水果、種子和堅果等植物為主食，肉類攝取量顯著增加，為飲食帶來更多的蛋白質和脂肪，並減少消化所需的能量，進而促成腸道縮小。這也讓大腦可用的能量變得更多，大腦容量隨之增加。
遠古飲食強調瘦肉（如野味）、魚類、帶殼海鮮和雞蛋。雖然不限制葉菜類、水果、莓果和堅果，但不允許攝取糖類、麵包（包括全麥）、馬鈴薯、豆類（如豌豆、蠶豆和扁豆）、乳製品、酒精和咖啡。這導致飲食中的蛋白質（約占總熱量的30%）和脂肪（約40%）含量提高，同時適度減少碳水化合物的攝取量（約30%）。
與低醣飲食一樣，這種飲食法具有許多優點。由於蛋白質含量高，並去除了高升糖碳水化合物和糖類，對食物的攝取會自然減少，因此不需要限制熱量。代謝症候群的症狀顯著獲得改善。然而問題是，這種飲食法有蛋白質攝取量過高的問題，使它成為一種難以持續（且昂貴）的飲食法。
之前曾提過，大量攝取紅肉及帶殼海鮮等鮮味食物會增加尿酸濃度，並提高糖尿病和心臟病的風險。限制乳製品則等於放棄奶蛋白的益處，較難攝取到足量的鈣和維生素D。對於患有慢性腎臟病的人來說，高蛋白飲食更是壞主意，因為有證據顯示，長期採用高蛋白飲食會讓慢性腎臟病惡化。
3. 地中海飲食（富含植物的飲食）
地中海飲食強調蔬菜、水果、堅果、豆類和全穀物，另外也鼓勵在菜餚中使用橄欖油（單元不飽和脂肪），以及每週至少食用兩次魚和海鮮（富含ω-3脂肪酸），並適量食用家禽、蛋和乳製品，很少吃紅肉。與經典的西方飲食相比，地中海飲食往往有較高的蛋白質攝取量（占總熱量的20%）和脂肪攝取量（占總熱量35%），以及較低的碳水化合物攝取量（占總熱量的45%）。
2020年的一項研究，比較了採行地中海飲食、遠古飲食和間歇性斷食的超重成人，評估這些飲食法對減重和代謝的影響，以及能否堅持12個月等。遠古飲食和地中海飲食的主要區別在於，遠古飲食的蛋白質攝取量較高，尤其是紅肉，而地中海飲食則是全穀類和乳製品的攝取量較高。間歇性斷食法每週有兩天會嚴格限制食物攝取量（總熱量只有約500大卡），其餘時間則不限制飲食種類和攝取量。
這3種飲食法在採行6個月後似乎都有減肥成效，而且能改善代謝參數，包括體脂百分比、腰圍、血壓、胰島素抗性和全身性發炎反應。1年後，間歇性斷食組的體重減輕幅度最大，其次是地中海飲食組，而地中海飲食組的代謝參數改善最多，尤其是胰島素抗性和收縮壓。
然而值得注意的是，到了第1年年底，大約只剩一半的人繼續堅持採用地中海飲食和間歇性斷食，而繼續遵循遠古飲食的人就更少了，只有最初的三分之一。雖然這3種飲食似乎都有益健康，但研究結果傾向推薦採行地中海飲食法及間歇性斷食，較不偏好遠古飲食，部分原因就在於遠古飲食較難持之以恆。
（本文摘自／大自然就是要你胖！：揪出肥胖關鍵機制，逆轉代謝困境／天下文化）
快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000LINEPOINTS！
看更多優活健康網相關報導
減肥不算熱量吃到飽！歐美超夯「慢速碳水飲食法」5大原則一次看
喝糖比吃糖更肥？醫學博士揭密果糖秘密：飲料「這樣喝」不易發胖
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為減肥怎麼吃最有效？專家解析「3大超夯飲食法」優缺點：這一種瘦最多
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 18 小時前 ・ 371
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 22
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 59
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 30
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 142
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 88
台日高中對抗賽／意外甲子園冠軍投手被打退 幫忙吸水在日本是應該做的
中信盃台日高中棒球對抗賽25日新莊棒球場開打，晚間黑豹旗冠軍平鎮高中以2：2與日本九州聯隊和局收場，九州先發投手新垣有絃僅投2.2局就被平鎮高中打退場，賽後九州總教練加藤慶二坦言，新垣有絃是陣中的王牌投手「沒想到會被台灣打的那麼輕鬆...」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 23 小時前 ・ 9
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 5 小時前 ・ 8
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 23 小時前 ・ 105
瘦男超養生竟高血脂！「做3事」血液變清澈 膽固醇降50%
瘦不一定代表健康！心臟外科醫師楊智鈞分享，一名65歲男子身形清瘦，平時注重養生，未料接受血液檢查，驗出血脂超標，屬於典型的「瘦胖子」，在醫師叮囑下進行飲食控制、規律運動、定期追蹤，他的總膽固醇從262降至130mg/dL，降幅達50%。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 31
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 3 天前 ・ 6
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 86
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 101
鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失
鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
南珉貞聖誕夜被求婚「嫁了」101點燈羞捧玫瑰花甜笑 幸福模樣粉全炸鍋
韓籍啦啦隊女神「富邦三本柱」南珉貞來台發展近2年，人氣一路攀升，成為球迷心中最具代表性的韓籍啦啦隊員之一。今年她第一次在台灣度過聖誕節，昨（25）日她社群平台instagram曬出多張捧著玫瑰花的高空夜景美照，畫面流出「被求婚」幸福氛圍，瞬間引發粉絲們紛紛炸鍋。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 165