減肥想變瘦先搞懂！「虛胖vs.實肥」5大特徵，你是哪一種？中醫一張圖秒揭真相





為什麼有些人可以大啖美食仍身材苗條，有些人卻連喝水都會胖？明華馬光中醫診所周亞錚中醫師指出，中醫觀點認為，胖不只是吃太多，更和體質失衡有關。之所有有些人吃得少或天天運動卻仍減肥失敗，正是因為搞不清楚「虛胖」或「實胖」的差異所致。

虛胖不是胖？中醫揭虛胖5大特徵

周亞錚指出，在中醫理論中，虛胖大多因脾虛所致。脾胃掌管消化代謝，若脾虛無力，容易造成濕氣、脂肪堆積。此外，許多虛胖患者同時有陽虛體質，氣血循環較差，尤其是女性族群，常伴有畏寒、經期不調症狀。周亞錚列舉以下虛胖的5大特徵：

身體浮腫、肌肉鬆軟：常被稱為「泡芙人」，容易水腫，摸起來肌肉鬆軟無力。

下半身較肥胖、容易疲倦、沉重感：上下半身衣服尺碼差異大，平時活動量不大卻常感疲倦。

臉色蒼白無光澤、手腳冰涼：缺乏紅潤氣色、氣血循環不良，容易畏寒怕冷。

食慾差、容易脹氣：吃一點點就覺得脹，消化慢，卻因代謝差而容易肥胖。

舌淡胖、苔白滑、帶有齒痕：從舌象可看出脾虛、水濕偏盛的體質特徵。

別再拿水腫當藉口！實胖5大特徵曝

實胖的主因則是「攝取過多熱量，超越身體所需」。周亞錚進一步說明，中醫理論中，實胖常伴隨「痰濕內盛、肝鬱火旺」，使得代謝失調更加嚴重。若符合以下5項特徵即屬於真正肥胖：

體格壯碩、肌肉結實：肌肉結實但體脂率超標，可能伴有高血壓、高血脂。

中央肥胖、排便不暢：全身均勻性肥胖，容易便秘或便黏不淨感。

面色紅潤、容易出汗怕熱：稍微活動就滿身汗，夏天特別難受，體內熱氣重。

食慾旺盛、易暴飲暴食：容易口乾舌燥、餓得快，愛吃重口味、油炸物，常不自覺吃太多。

舌苔厚膩、口氣重：舌苔偏黃厚，代表體內濕熱、痰濁內積。

虛胖與實胖減重調理3大重點

針對減重調理，周亞錚表示，虛胖族群主要以「提高新陳代謝、體內除濕」為原則，因此調理主要為以下3大重點方向：

中醫減重調理：常搭配藥材：白朮、茯苓、黨參、山藥、乾薑等等

飲食調整：避免寒涼性質、容易增加身體痰濕的食物，如冰品、飲料、含糖食物等

運動：培養運動習慣，提升肌肉量與基礎代謝

另外，在中醫理論中，實胖常伴隨「痰濕內盛、肝鬱火旺」，使得代謝失調更加嚴重。因此，可以採取以下方向：

中醫減重調理：幫助體內濕濁排出、調整食慾與降低火氣（舒壓）、改善便秘，避免宿便。

飲食調整：避免油膩、甜食、熱量過高的食物，例如：炸物、加工食品、零食

運動：培養運動習慣，提升身體代謝，促進脂肪消耗

穴位按摩不分體質 助攻減重保養

周亞錚表示，除了透過中醫進行體質調理，並搭配日常飲食控制與規律運動之外，平時也可藉由簡單的穴位按摩，作為減重與身體保養的輔助方式。穴位按摩操作容易、不分體質，適合融入日常生活中長期執行。按摩時可使用指節或指尖，按壓約3～5秒後放鬆，左右交替進行，每次約3～5回合即可。

以下介紹幾個實用的減重保養穴位：

足三里穴：屬於胃經，有助於促進消化、預防便秘，對腸胃功能調整具有加分效果。

內關穴：可幫助腸胃保健，同時有助於穩定情緒，對於身心平衡具有正面影響。

耳穴：胃點及饑點（控制食慾）、內分泌點（增加飽足感、促進代謝）。耳部穴位較小，建議由中醫師用耳珠貼較精準，平時在家則可以整個耳部多揉按、一併保養其他耳部穴位。

「減重，不是讓體重數字變小，而是讓身心變得更強大。」周亞錚強調，無論是實胖還是虛胖，唯有從根本改善體質，搭配均衡飲食與規律運動，才能真正達到健康又持久的減重效果。

資料提供：馬光中醫診所

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣

