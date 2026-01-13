減肥想變瘦先搞懂！「虛胖vs.實肥」5大特徵，你是哪一種？中醫一張圖秒揭真相
為什麼有些人可以大啖美食仍身材苗條，有些人卻連喝水都會胖？明華馬光中醫診所周亞錚中醫師指出，中醫觀點認為，胖不只是吃太多，更和體質失衡有關。之所有有些人吃得少或天天運動卻仍減肥失敗，正是因為搞不清楚「虛胖」或「實胖」的差異所致。
虛胖不是胖？中醫揭虛胖5大特徵
周亞錚指出，在中醫理論中，虛胖大多因脾虛所致。脾胃掌管消化代謝，若脾虛無力，容易造成濕氣、脂肪堆積。此外，許多虛胖患者同時有陽虛體質，氣血循環較差，尤其是女性族群，常伴有畏寒、經期不調症狀。周亞錚列舉以下虛胖的5大特徵：
身體浮腫、肌肉鬆軟：常被稱為「泡芙人」，容易水腫，摸起來肌肉鬆軟無力。
下半身較肥胖、容易疲倦、沉重感：上下半身衣服尺碼差異大，平時活動量不大卻常感疲倦。
臉色蒼白無光澤、手腳冰涼：缺乏紅潤氣色、氣血循環不良，容易畏寒怕冷。
食慾差、容易脹氣：吃一點點就覺得脹，消化慢，卻因代謝差而容易肥胖。
舌淡胖、苔白滑、帶有齒痕：從舌象可看出脾虛、水濕偏盛的體質特徵。
別再拿水腫當藉口！實胖5大特徵曝
實胖的主因則是「攝取過多熱量，超越身體所需」。周亞錚進一步說明，中醫理論中，實胖常伴隨「痰濕內盛、肝鬱火旺」，使得代謝失調更加嚴重。若符合以下5項特徵即屬於真正肥胖：
體格壯碩、肌肉結實：肌肉結實但體脂率超標，可能伴有高血壓、高血脂。
中央肥胖、排便不暢：全身均勻性肥胖，容易便秘或便黏不淨感。
面色紅潤、容易出汗怕熱：稍微活動就滿身汗，夏天特別難受，體內熱氣重。
食慾旺盛、易暴飲暴食：容易口乾舌燥、餓得快，愛吃重口味、油炸物，常不自覺吃太多。
舌苔厚膩、口氣重：舌苔偏黃厚，代表體內濕熱、痰濁內積。
虛胖與實胖減重調理3大重點
針對減重調理，周亞錚表示，虛胖族群主要以「提高新陳代謝、體內除濕」為原則，因此調理主要為以下3大重點方向：
中醫減重調理：常搭配藥材：白朮、茯苓、黨參、山藥、乾薑等等
飲食調整：避免寒涼性質、容易增加身體痰濕的食物，如冰品、飲料、含糖食物等
運動：培養運動習慣，提升肌肉量與基礎代謝
另外，在中醫理論中，實胖常伴隨「痰濕內盛、肝鬱火旺」，使得代謝失調更加嚴重。因此，可以採取以下方向：
中醫減重調理：幫助體內濕濁排出、調整食慾與降低火氣（舒壓）、改善便秘，避免宿便。
飲食調整：避免油膩、甜食、熱量過高的食物，例如：炸物、加工食品、零食
運動：培養運動習慣，提升身體代謝，促進脂肪消耗
穴位按摩不分體質 助攻減重保養
周亞錚表示，除了透過中醫進行體質調理，並搭配日常飲食控制與規律運動之外，平時也可藉由簡單的穴位按摩，作為減重與身體保養的輔助方式。穴位按摩操作容易、不分體質，適合融入日常生活中長期執行。按摩時可使用指節或指尖，按壓約3～5秒後放鬆，左右交替進行，每次約3～5回合即可。
以下介紹幾個實用的減重保養穴位：
足三里穴：屬於胃經，有助於促進消化、預防便秘，對腸胃功能調整具有加分效果。
內關穴：可幫助腸胃保健，同時有助於穩定情緒，對於身心平衡具有正面影響。
耳穴：胃點及饑點（控制食慾）、內分泌點（增加飽足感、促進代謝）。耳部穴位較小，建議由中醫師用耳珠貼較精準，平時在家則可以整個耳部多揉按、一併保養其他耳部穴位。
「減重，不是讓體重數字變小，而是讓身心變得更強大。」周亞錚強調，無論是實胖還是虛胖，唯有從根本改善體質，搭配均衡飲食與規律運動，才能真正達到健康又持久的減重效果。
資料提供：馬光中醫診所
責任編輯：林勻熙
核稿編輯：陳宛欣
更多良醫文章
皮膚長「小肉芽」是人體毒素殘留？皮膚科醫師：消除小肉芽最好的方法是...
結婚30年，他風流了29年，妻子癌末住院，那晚回到家竟發現...他痛哭爬上床
其他人也在看
甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害
民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 5
早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌 醫示警：像每天潑酸腐蝕
早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你…民報 ・ 16 小時前 ・ 2
耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險
膽固醇過高通常沒有明顯症狀，所以有些人高膽固醇數年，但都不自知。新光心臟科醫師陳冠任提到，膽固醇不全是壞東西，重點在於好膽固醇與壞膽固醇的比例。民眾可從臉部3徵兆看出膽固醇是否飆升，例如耳垂出現摺痕，或是眼皮冒出黃色斑塊。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖
上班族工作忙碌，早餐時常簡單解決，尤其喜歡喝黑咖啡或是水果。不過振興醫院提醒，這個看似俐落的早餐，可能會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
營養師自己都不碰！「9種健康零食」比甜點還糟 優格、小麥吐司都上榜
想吃得健康，卻常常越吃越困惑？低脂、全麥、天然、能量補給……這些看似加分的關鍵字，往往讓人誤以為選對了零食，但實際翻開成分表，真相可能完全不同。營養師指出，不少被視為健康零食的食品，其實含糖高、纖維少，甚至高度加工。若長期當作日常點心，不但無法幫助健康，反而可能讓糖分與熱量悄悄超標。以下是9種最容易被誤會的「健康零食」。 1、 調味優格別被「低脂」「無脂」迷惑。只要是調味優格，往往含有大量添加糖。有研究發現，一杯草莓優格的含糖量，甚至與香草冰淇淋相當。建議選擇原味無糖優格、自己加新鮮水果。 2、小麥吐司小麥麵包本身不差，問題在於標示。若包裝未清楚寫「100%全麥」，很可能只是白麵包加少量小麥粉。建議每片至少要有2公克膳食纖維。 3、脫脂牛奶把脂肪全部拿掉，反而讓飽足感下降。全脂乳製品更能延長飽足感，也較不容易嘴饞。 4、低熱量沙拉醬市售沙拉醬本來就容易高糖、高鈉，「低熱量」版本往往加入更多人工添加物。最簡單的健康選擇，其實是橄欖油加醋。 5、格蘭諾拉（燕麥脆片）許多格蘭諾拉其實是加了大量糖與油的餅乾型零食，建議用堅果、種子取代更實在。 6、能量棒多數能量棒的糖、油與添加物含量，與甜點相常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 3
菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶
許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
她吃20年「這早餐」 竟得巨大肝癌轉移肺臟！醫揭真相驚：太危險
北市衛生局近日驗出知名品牌花生醬「黃麴毒素超標」，已要求相關業者下架商品，也引發不少民眾擔憂黃麴毒素造成的危機。對此，劉博仁醫師透露，曾有一名女患者沒有飲酒習慣、無肝炎症狀，結果竟被驗出巨大肝癌，一查才知道，原來她過去20年早餐天天吃「花生醬吐司」！三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
4種茶喝錯小心致癌！這樣泡茶避免喝到農藥
喝茶好處多，許多人也將茶飲視為日常生活的一部分。然而，減重專科醫師邱正宏在其網路節目中指出，有4種茶最好不要飲用，因為它們可能對身體造成危害。邱醫師呼籲大家在選擇茶飲時要特別留意，以免影響健康。健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
41歲男星體態標準卻嚴重脂肪肝！研究推薦1飲食 肝臟脂肪降38.9％
41歲香港男星周奕瑋日前自爆接受肝功能檢查時，發現肝臟纖維化硬度、脂肪肝數值都嚴重超標，尤其脂肪肝問題特別嚴重，甚至被確診重度脂肪肝。 周奕瑋是香港有名的主持人及演員，也經常在網路上分享日本旅遊健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
牛奶不能配這4種食物！ 「穀片也上榜」恐干擾鈣吸收、引發結石
牛奶一向被視為健康食品代表，但其實它並非適合與所有食物一起吃！韓國媒體《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶雖含豐富鈣質與蛋白質，但與特定食材同時攝取時，可能因化學反應影響營養吸收，甚至對消化系統造成負擔。該媒體列舉四大類不宜與牛奶共食的食物，提醒民眾注意飲食搭配。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%
心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
煮了比生吃更營養？網傳5種水果有這種特性 營養師逐一破解
水果通常生吃，有港點會拿水梨燉甜湯來潤肺，阿嬤的保健祕方裡也會在秋冬拿橘子進火爐烘烤，有助止咳化痰。近日一影音宣稱5種水果要煮了吃，營養價值翻倍，真有這麼神奇嗎？請看專家解讀。 加熱對茄紅素佳健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬年12生肖健康運排行榜！屬龍留意刀傷車關，「這生肖」恐小病纏身
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
44歲男長期血便「自行判斷」痔瘡 延誤就醫一照竟是大腸癌
【記者鮮明／台中報導】台中市1名44歲男性因長期解血便卻未特別在意，起初自行判斷為痔瘡而未積極就醫，近期因症狀持續未改善，在家人催促下前往衛福部豐原醫院腸胃科求診。醫師發現患者有大腸癌相關家族史，經以大腸鏡檢查發現腸道內有約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，並合併內痔出血情形，後續已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
48歲女「早餐只喝粥」仍瘦不下來！一換菜單30天瘦4kg 減重不挨餓秘訣公開
一位48歲的女性分享了她的減重經驗。她身高167公分，初始體重66.5公斤，為了減重試過各種方法：早上只喝粥、中午飯減半，但體重始終不動。她困惑地問營養師：「為什麼吃這麼少還瘦不下來？」姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2
菠菜配豆腐會結石？醫揭：同時吃更安全 綠拿鐵才危險
「菠菜不能配豆腐吃，會長結石」是許多人從小聽到大的飲食禁忌，但營養功能醫學專家劉博仁表示，這其實是流傳已久的迷思，豆腐富含鈣、菠菜富含草酸，兩者一起吃反而是保護身體的聰明吃法。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
25歲女首踩飛輪狂操！竟解「茶色尿、大腿腫」醫示警：恐腎衰危及生命
運動風氣盛行，許多年輕人選擇參加飛輪、健身等團體課程，但若缺乏運動習慣，一開始就進行高強度訓練，恐怕會對身體造成嚴重傷害。新竹一名年輕女性病人，第一次參加飛輪運動後，出現茶色尿液與大腿嚴重腫脹，經檢查確診為急性橫紋肌溶解症。醫師提醒，沒有固定運動習慣的族群，應循序漸進，不可勉強，否則嚴重時可能導致腎臟衰竭，甚至危及生命。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
壓力大狂嗑炸物甜食？ 營養師：大腦在求救！缺少「快樂荷爾蒙」
營養師張馨芳指出，當民眾在壓力大時特別渴望高油、高糖食物，這種「壓力型進食」現象其實是大腦發出營養求救訊號，與關鍵胺基酸色胺酸攝取不足息息相關。她在臉書粉專「Vivi營養生活話」分享，現代人忙碌或情緒低落時會不自覺開始暴食，非常想吃炸雞、蛋糕等食物，往往不是單純嘴饞。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
瘦瘦針別亂打！醫示警「1纇人」：健康風險飆3倍
生活中心／張予柔報導近年來「瘦瘦針」與快速減重方式興起，不少民眾為追求變瘦，達到自己的理想體重而選擇嘗試。不過醫師提醒，醫學界近年累積的大型研究顯示，過瘦（BMI＜18.5）的人健康風險反而高出3倍，過度追求輕盈可能是健康警訊，而非健康象徵。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「她總是一個人偷偷吃完所有食物…」，認識暴食症，別再以為只是嘴饞
小林最近發現女友經常在家偷偷吃大量食物，吃完後情緒低落、自責不已，起初他以為只是女友「愛吃」或「偶爾貪嘴」，直到看到心理健康文章才驚覺，這可能不是單純的飲食習慣，而是一種真正的精神疾病——暴食症（Binge Eating Disorder, BED）。 精神科醫師、台灣華人身心倍思特協會理事長、精神健康基金會精神健康指數組召集人、公共衛生醫學博士/臨床教授楊聰財指出，暴食症是一種正式列入精神疾病的飲食疾患，核心不是「吃得多」，而是「吃時失去控制」。 暴食症不是愛吃，而是失控的心理困境「你可能會以為她只是嘴饞、貪吃，但如果這種吃飯模式反覆出現，並且伴隨著強烈的自責和羞愧感，就有可能是暴食症的徵兆。」楊聰財指出，暴食症並非只是單純的吃太多，而是一種精神與行為失控的疾病，其判斷的重點不在食物的量，而在個體的心理痛苦與生活功能是否受到影響。 暴食症的主要特徵包括以下幾點：1.在短展的時間，例如兩個小時之內，攝取超過一般人吃得下的食物分量。 2.吃東西的過程當中，無法停止下來，或是無法控制食物種類與份量。 3.暴食行為發生之後，通常會伴隨著強烈的自責、羞愧、厭惡自己或情緒低落。 4.沒有像暴食—常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 發表留言