減肥方法全都試⋯小心陷「減重成癮」不自知！快看6特徵你是否中標

適當地保持均衡飲食與良好的生活習慣對瘦身的人很重要，可是如果過度的控制，甚至你在減重過程中，或是停止瘦身會讓你感覺焦慮、有壓力，內心會有不平衡、抱怨等等，會強迫自己一定要瘦，且產生很多負面感受，都要注意是不是有減重成癮，這些徵狀可能表明他們在追求減重目標方面過於極端或不健康。

減重成癮6特徵



過度限制飲食： 減重上癮的人可能會嚴格限制飲食，消耗過少的熱量，甚至可能拒絕攝取某些食物類別。

極端的運動： 他們可能會將運動量推至極限，強迫自己一直運動，無論是否感到疲憊或受傷，都不會停止。

強迫性計算卡路里： 這些人可能會不斷計算卡路里攝入和消耗，對於每種食物的熱量都會錙銖必較，差幾佧都會無法接受，並擔心每1分毫都會造成體重影響，強烈的試算熱量為控制體重的手段。

追求「完美」： 上癮於減重的人可能會追求所謂的「完美」，包含完美的飲食計畫、完美的身材，對自己相當挑剔，不允許自己犯錯，常常覺得自己不夠好要更努力，對於做錯事可能會批評自己。

情緒波動大： 減重成癮者可能在未達到目標時感到極度的挫敗感和憤怒，對於自己沒有達成例如飲食、運動、體重等目標都會自我攻擊跟破壞(像是會覺得自己很糟糕、很差)，可能會因此陷入情緒波動。

身體異常反應：可能出現身體異常，如月經不規律、頭暈、疲勞、頭痛等，這些徵狀可能是因為營養不足或能量不足所致。

將肥胖視為認識身體的過程



瘦身若要能夠長久，一定要在整個過程都是舒適與享受，了解自己正在努力中、每天都有一點一點的進步。給予自己與身體時間與耐心，將「肥胖」轉化為一個給予我們經驗瘦身、與重新認識身體的機會的一個過程。

如果您或他人展現了上述減重成癮的描述症狀，可能意味著對減重產生了不健康的依賴或上癮。在這種情況下，尋求心理諮商師與營養師共同協助很重要，透過認知與新習慣建立，用更健康、可持續的減重方法，以確保身體和心理健康。

（本文獲營養師朱瑞君的經營者歷程授權轉載，原文為：減重也會成癮?這些症頭要注意啦!）

本文授權轉載自《優活健康網》