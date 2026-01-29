減肥根本最強醫美！《人之初》馬思純狂瘦25公斤美到認不出，全靠1關鍵飲食法
陸劇《人之初》一開播就話題不斷，馬思純不只演技再進化，整個人狀態也被狂讚「回到顏值巔峰」。身高170公分的她，過去因情緒與治療需要服用激素藥物，體重一度飆到80多公斤，圓潤身形讓她承受極大壓力。為了健康與自信，她下定決心調整飲食與生活，花6～7個月成功瘦下25公斤，現在拍戲、走紅毯都超有氣場，也成為很多人心中的減肥範本。
《人之初》馬思純減肥方法：減少碳水＋222輕斷食
馬思純分享，減肥前期的2個月，她採取類似「生酮飲食」的方式，主打高蛋白、好脂肪，澱粉能少就少。她的快速掉秤餐單很極致：早餐兩顆水煮蛋加自製蔬果汁，午餐只吃一根玉米，晚餐則是牛小排或蝦仁蒟蒻麵，有時一天會吃到4顆蛋。等代謝穩定後，她才把蒟蒻麵換成糙米或藜麥，蛋白質也大量補充海鮮。最嚴格時還搭配「222輕斷食」，但她也提醒，一般人選168或186會比較安全。
《人之初》馬思純減肥方法：每天必喝排毒蔬果汁
她減肥期間每天早上一定會喝「兩杯蔬果汁」。第一杯是綠汁，主要負責排毒跟增加飽足感，裡面有羽衣甘藍、菠菜、海藻粉、椰子油，想促進排便就加點香蕉。她也提醒，減肥時水果真的要少吃，想吃就選莓果類。第二杯是小黃汁，用檸檬、電解質粉、代糖、蘋果醋加大量水打成，幫助穩定血糖、補水又降食慾。她說喝完這兩杯，常常到傍晚5、6點才會覺得餓。
《人之初》馬思純減肥方法：用快樂取代一直想吃
除了飲食，馬思純也很重視「轉移注意力」。她會刻意把行程排滿，讓自己沒空一直想著吃什麼。像唱歌、跳舞都是她很愛的事，不只心情變好，消耗熱量也很驚人，唱歌時還會不自覺收小腹、幫忙伴舞，完全是快樂版燃脂。她也特別提到心態跟睡眠，睡得好新陳代謝真的會差很多，睡前空腹時間拉長一點，對減肥也很有幫助。
《人之初》馬思純減肥方法：橄欖油料理＋外食小技巧
在料理方式上，她強調要避開高溫爆炒，把油換成對心血管比較友善的橄欖油，像是橄欖油煎牛排、蝦仁蒟蒻麵都是她常吃的菜色。減肥前兩個月偏向生酮，但她也提醒生酮太久可能會掉髮，所以後期一定要加回糙米、藜麥這類好澱粉。外食或聚餐遇到太油的菜，她會簡單過水再吃，少掉多餘油脂，熱量差其實很有感。
更多女人我最大報導
不靠保健品！藍心湄早餐改這樣吃，改善掉髮超有感！還向陳美鳳學到1招養生關鍵
小禎親曝養肝飲食清單！肥肚、脂肪肝靠「1神物」逆轉，代謝一好人生直接變彩色
胖5公斤是極限！舒淇自律減肥法太驚人，飯後養成「1習慣」愛吃也不怕胖
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
iPhone 18會漲價嗎？記憶體缺貨潮 分析師曝蘋果搶貨策略：再靠這項業務賺回來
受AI產業強烈需求影響，全球記憶體爆發缺貨潮，價格不斷上揚，造成相關產品面臨大漲價危機，也包括民眾生活離不開的手機、電腦等消費性電子產品。對此，天風國際證券分析師郭明錤指出，蘋果（Apple）針對iPhone 18系列已訂出定價策略，將利用自身的優勢提升市占率。郭明錤在X發文表示，針對蘋果iPhone的記憶體漲價影響，近期市場傳出LPDDR在2026第1......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
肯爺道歉！刊登《華爾街日報》全版廣告 身陷躁鬱症吐心聲
美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（現改名為Ye）去年2月帶著老婆碧昂卡亂入第67屆葛萊美音樂獎紅毯，因為老婆身穿透明薄紗，幾乎是三點全露，立刻被請離現場。肯伊威斯特不少詭異行為都掀起討論，不料，他在26日(美國時間)在《華爾街日報》刊登全版廣告，針對過去的爭議行為公開道歉，並且進行說明。尤其針對先前反猶太主義的言論與行為，表示深切遺憾。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
有錢也買不到！Steam估值狂飆700億美元，但收購機率幾乎是零？
由 Valve 所推出的數位遊戲平台 Steam，可以說是 PC 上接近壟斷的存在，尤其是在疫情後人氣更是大爆發，每年都能刷新多次同時在線人數。而最近，一名分析師指出，想要收購 Steam 要花上非常恐怖的價格，甚至是高到監管單位不太可能會同意的地步。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
名字裡有「這8個字」天生和錢最有緣！「辰」自帶吸金體質不怕窮，「這位」含金量高財運自然找上門
在現代社會中，名字早已不只是身分標記，更承載了父母的期待與個人形象的投射。許多人會發現，有些人並非特別拼命，卻總能在關鍵時刻遇到好機會、進入對的產業，甚至在財務選擇上格外少走彎路。這類型的人，往往不是女人我最大 ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言
PS6可能2028年後才推出，分析指Sony傾向延長PS5壽命
轉眼間，Sony 旗下遊戲主機品牌 PlayStation 的最新款 PS5 推出已經快要 6 年了。而根據往例，通常 PlayStation 大約每隔 7 年都會推出一代新主機，因此原先市場預估 PS6 將有望在明年到來。不過，現在根據最新的分析報告，稱 Sony 有可能推遲 PS6 的發售日，原因是因為根據預測，PlayStation 的第一方與第三方遊戲的好表現將再度讓 Sony 集團的新一季財報獲利超乎預期，加上全球 AI 需求而引起的記憶體漲價，因此 Sony 可能會更傾向於延長 PS5 的生命週期，推遲 PS6 的到來。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
立百病毒致死率高達75％ 醫列3原因：不用太恐慌
立百病毒近日在印度與孟加拉爆出疫情，衛福部疾管署將立百病毒列為第五類法定傳染病，引起民眾關注。小兒科醫師傑登指出，立百病毒雖然致死率高，但不必太過恐慌，因為目前台灣並非疫區，且立百病毒沒有像COVID大規模擴散的能力，食物充分煮熟就沒有感染風險。若不得已要前往疫區，不可生食與接觸野生動物。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
每次呼吸都要全力以赴 北榮守護「囊性纖維化」13歲林小妹
「每次呼吸都要全力以赴，這是囊性纖維化（CF）患者的真實寫照。」現年13歲林小妹，6歲時因為反覆電解質不平衡及胰臟炎，經...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
26歲女「不吃肉」減肥瘦超快！早餐愛吃「2食物」竟腦出血猝死
26歲的越南張姓女子為了減肥，完全不吃肉類，日常飲食以蔬菜和穀物為主，兩個月來瘦超快。有天她在家中跳繩運動時，突然喊著「頭好痛」，隨即昏倒在地、失去意識。她的丈夫發現後緊急將她送醫，醫師搶救後仍回天乏健康2.0 ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言
台積電收1820元新天價 台股終場上漲485點創新高
（中央社記者張建中台北28日電）台股今天台積電創下新天價，加上塑膠等傳統產業股走強，加權指數終場攀至32803.82點歷史新高，上漲485.9點，成交值新台幣8309.93億元。中央社 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
白敬亭才爆分手！又一對姐弟戀掰了 大咖主持人一句話露餡
白敬亭才爆分手！又一對姐弟戀掰了 大咖主持人一句話露餡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
當過兵都會？霍諾德攀101「1姿勢」起身引熱議 網友實測全身劈哩啪啦
世界知名徒手攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登上台北101，以91分鐘成功登頂，全程透過Netflix直播播送，讓世界看見台灣。有網友看到霍諾德攀登途中坐在地上休息，突然從雙腳盤腿交叉後直接站起身，好奇這個動作是否一般人也能做到，話題一出立刻掀起一波實測挑戰。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 23則留言
印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場加強入境篩檢
立百病毒主要由果蝠及豬等動物攜帶，可引發發燒、腦炎等重症，致死率高達40%至75%。儘管病毒可人傳人，但傳播並不容易，通常需與感染者長時間密切接觸；實務上，多數人類感染案例與接觸受感染的果蝠，或食用遭其污染的水果有關。根據《路透社》報導，印度於2025年12月下旬確...CTWANT ・ 48 分鐘前 ・ 1則留言
阿里山最強新開幕民宿！璦勒芬莊園一泊二食，躺床看日出、頂樓無邊際泳池
璦勒芬莊園民宿是一間結合自然景觀與質感設計的全新開幕嘉義山景住宿，地處隙頂地區，海拔約 1250 公尺，周邊被茶園、山稜與溪谷環繞，視野相當開闊。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
免費時代終結？LINE Premium每月165元登台 5大升級功能首波曝光
[Newtalk新聞] 社群平台「全免費」時代恐將終結，用戶未來想享有完整功能得掏腰包。繼Meta傳出測試付費方案後，LINE確定將於2026年上半年在台推出「LINE Premium」，每月收費165元。台灣為全球第三個上線市場，官方強調基礎功能免費，付費則能解決跨系統備份痛點並享有加值服務，這也意味著社群經營正轉向「核心免費、進階付費」模式。 目前全球的社群訂閱制，如Snapchat 付費訂閱戶已突破1600萬人，因此顯現出社群變現模式並非不可行，至於LINE與Meta能否在台灣成功複製此模式，仍待市場考驗。而針對用戶最在意的功能限制，LINE Premium首波釋出5大升級亮點，希望以實用性來吸引用戶買單： 1.雲端備份打破系統高牆：過往跨系統換機最頭痛的資料轉移問題有解。訂閱戶享有100GB雲端空間，可自動備份文字、照片、影片、檔案及語音訊息，且支援iOS與Android雙系統間的無痛匯入，徹底解決檔案過期與跨系統遺失的焦慮。2.相簿不再只存照片：功能大躍進，開放用戶直接將聊天室影片存入相簿，並支援原始畫質照片上傳。每位會員可在相簿存放100支影片(單支上限5分鐘或200MB)新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 16則留言
蔣萬安連任穩了？最新民調「這群人」也力挺
[NOWnews今日新聞]《震傳媒》今（28）日公布最新台北市長民調，針對市長蔣萬安施政滿意度，69.2%台北市民表示滿意、23.1%不滿意。其中，98.4%國民黨支持者表示滿意，55.5%民進黨支持...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 5則留言
新／哥倫比亞嚴重空難！機上乘客全罹難 傳有多名政要
哥倫比亞28日發生一起嚴重空難，一架隸屬國營航空公司的小型飛機墜毀，機上15名乘客全數罹難，後續有消息指出，罹難者包括多名政要，甚至還有一名國會選舉候選人。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
獨家／魂斷台64！頂大學霸疑遭「拖下車」丟包枉死 列重大刑案將查這些
新北市台64線快速道路，前天（25日）凌晨，1名25歲的頂大替代役男溫姓男子，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車時，疑因踹車門及椅背遭駕駛制止後被丟包在台64路上，隨即遭4車輾過爆頭慘死。據了解，溫男上車後到被丟包的12分鐘裡，都詭異噤聲，只有疑似踢車門或椅背的「叩、叩、叩」聲響，家屬質疑溫男是否有可能是被拖下車？檢警也認為有疑點，在昨天解剖採集血液等檢體後，此案已改列「重大刑案」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 194則留言
吃飽「1狀態」慘了！最新研究：糖尿病、心梗、中風、癌症接著來
許多人有「吃飽就極度睏倦」的經驗，醫師張家銘表示，這是人進食後，血糖升高，胰島素會大量分泌，以便讓血糖進入細胞，但卻出現胰島素阻抗，導致細胞得不到養分而睏倦，亦即陷入「吃多卻易累、仍想吃甜食」的惡性循環。他表示，胰島素阻抗不只是糖尿病前期，還與脂肪肝、心血管疾病、失智、癌症、腎臟病有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
比日走萬步更讚！研究揭「長壽關鍵步數」 降死亡率47%、預防失智
不少人為了身體健康，每天堅持走1萬步，不過腎臟科醫師江守山表示，研究顯示，與日走2000步的人相比，每天走7000步可降低死亡風險47%，還能減少罹患失智症的機率，甚至改善心臟健康與認知能力，然而，每天走1萬步並不能再進一步降低低死亡率。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
青花菜、白花椰、花椰菜苗哪個最營養？多項研究推薦：它抗癌、控糖
花椰菜是健康「防護罩」。營養師薛曉晶表示，多種研究肯定，花椰菜具有抗癌、護心、控糖等功效。 花椰菜具有抗癌效果 根據2025年《Cancer Epidemiol Biomarkers Prev健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2則留言