減肥根本最強醫美！《人之初》馬思純狂瘦25公斤美到認不出，全靠1關鍵飲食法

陸劇《人之初》一開播就話題不斷，馬思純不只演技再進化，整個人狀態也被狂讚「回到顏值巔峰」。身高170公分的她，過去因情緒與治療需要服用激素藥物，體重一度飆到80多公斤，圓潤身形讓她承受極大壓力。為了健康與自信，她下定決心調整飲食與生活，花6～7個月成功瘦下25公斤，現在拍戲、走紅毯都超有氣場，也成為很多人心中的減肥範本。

《人之初》馬思純減肥方法：減少碳水＋222輕斷食

馬思純分享，減肥前期的2個月，她採取類似「生酮飲食」的方式，主打高蛋白、好脂肪，澱粉能少就少。她的快速掉秤餐單很極致：早餐兩顆水煮蛋加自製蔬果汁，午餐只吃一根玉米，晚餐則是牛小排或蝦仁蒟蒻麵，有時一天會吃到4顆蛋。等代謝穩定後，她才把蒟蒻麵換成糙米或藜麥，蛋白質也大量補充海鮮。最嚴格時還搭配「222輕斷食」，但她也提醒，一般人選168或186會比較安全。

《人之初》馬思純減肥方法：每天必喝排毒蔬果汁

她減肥期間每天早上一定會喝「兩杯蔬果汁」。第一杯是綠汁，主要負責排毒跟增加飽足感，裡面有羽衣甘藍、菠菜、海藻粉、椰子油，想促進排便就加點香蕉。她也提醒，減肥時水果真的要少吃，想吃就選莓果類。第二杯是小黃汁，用檸檬、電解質粉、代糖、蘋果醋加大量水打成，幫助穩定血糖、補水又降食慾。她說喝完這兩杯，常常到傍晚5、6點才會覺得餓。

《人之初》馬思純減肥方法：用快樂取代一直想吃

除了飲食，馬思純也很重視「轉移注意力」。她會刻意把行程排滿，讓自己沒空一直想著吃什麼。像唱歌、跳舞都是她很愛的事，不只心情變好，消耗熱量也很驚人，唱歌時還會不自覺收小腹、幫忙伴舞，完全是快樂版燃脂。她也特別提到心態跟睡眠，睡得好新陳代謝真的會差很多，睡前空腹時間拉長一點，對減肥也很有幫助。

《人之初》馬思純減肥方法：橄欖油料理＋外食小技巧

在料理方式上，她強調要避開高溫爆炒，把油換成對心血管比較友善的橄欖油，像是橄欖油煎牛排、蝦仁蒟蒻麵都是她常吃的菜色。減肥前兩個月偏向生酮，但她也提醒生酮太久可能會掉髮，所以後期一定要加回糙米、藜麥這類好澱粉。外食或聚餐遇到太油的菜，她會簡單過水再吃，少掉多餘油脂，熱量差其實很有感。

封面&內文圖片來源:小紅書@馬思純、惜羽、小小瀟

