減肥界傳說！胡杏兒2個月狂瘦21kg，就靠「這食物」+瘦瘦湯吃出神級身材

說到狠角色減肥代表，胡杏兒真的名列前茅！她當年拍完《肥田喜事》，體重一度來到76kg，後來竟然只花2個月就瘦回55kg，整整輕了21kg，速度快到像開外掛。最猛的是，生了三胎後居然依舊辣，身材緊實又精瘦，她的瘦身方法超簡單，全靠「這食物」+必喝瘦瘦湯，就能無痛瘦回耀眼狀態！

胡杏兒減肥攻略：高蛋白飲食

圖片來源：Shutterstock

她的飲食邏輯很簡單：吃乾淨、補夠蛋白質、避免加工品。最大的亮點是把「魚類」視為核心食材，不只飽足感高、熱量低，就連鮭魚這種好油脂的魚她也照吃。因為Omega-3能提升燃脂效率，讓身體更快啟動代謝模式。搭配水果蔬菜、低油調味，這套飲食她直接靠它們瘦掉了21kg，證明高蛋白真的不是傳說，是實際有效的瘦身神操作。

胡杏兒減肥攻略：蕃茄紫菜豆腐瘦肉湯

圖片來源：Shutterstock

除了吃魚，她的「瘦瘦湯」更是大功臣！這碗蕃茄紫菜豆腐瘦肉湯營養滿分又超低熱量。蕃茄幫助消化、去水腫，紫菜高纖好代謝，豆腐、瘦肉、雞蛋都是完整蛋白，喝起來飽又不胖。做法也很懶人：把蕃茄、豆腐、薑切小塊；瘦肉用太白粉、醬油、糖、鹽稍微醃一下；全部丟進鍋裡煮1小時，最後加紫菜＋蛋花。簡單、清爽又很容易瘦，難怪她一直喝！

胡杏兒減肥攻略：空中瑜珈

運動部分她不走狂操路線，而是靠空中瑜珈雕線條。這種運動能拉伸全身，提升核心、改善姿勢，還能鍛鍊手臂、背部線條，讓整個人更挺更緊緻。她三胎後也靠空中瑜珈迅速恢復狀態，是那種越做越上癮、越做越瘦的運動。對於不想大流汗、又想變瘦變緊的人超級友好！

胡杏兒減肥攻略：每天30分鐘有氧運動

最後一招就是她每天固定的「30分鐘有氧」。不管是跑步、快走、跳繩還是家裡開影片運動都算，只要動起來就能提升心率、加快燃脂效率。她把有氧當成固定儀式感，每天半小時不間斷，搭配高蛋白與瘦瘦湯，才有辦法把21kg甩得又快又乾脆。最強的是，她完全靠生活習慣調整就做到，真的沒有藉口不瘦！

封面圖片來源:IG@myoliemyolie、微博@胡杏兒

本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章