減肥總是輸給食慾？專家揭多加「1調味料」補破網 有效減少熱量攝取

許多人在減肥時都知道應該控制口腹之慾，但有時難免會陷入天人交戰。（示意圖／Pexels）

許多人在減肥時都知道應該控制口腹之慾，但有時難免會陷入天人交戰，如果意志力不夠強，很可能功虧一簣。醫師透露，如果真的沒辦法抵擋慾望，可以試試在食物裡加點辣椒，因為國外研究顯示，吃辣椒時口腔會感到熱辣，這種被稱為「口腔灼燒」的現象，確實能透過減慢進食速度，來幫助減少卡路里的攝取。

腎臟科醫師在臉書粉專透露，美國賓州州立大學的研究人員對130名志工進行測試，志工們分別食用了牛肉辣椒或雞肉咖哩，兩種菜餚都有微辣和特辣兩種版本。研究人員透過改變菜餚中添加的甜椒粉和辣椒粉比例來控制辣度，同時保持辣椒的味道不變。

醫師指出，研究人員記錄了參與者進食的過程。透過影片，研究人員測量了食物和水的攝取量、用餐時間、每分鐘的進食速度（克／分鐘）、每口食物的攝取頻率和每口食物的大小。正如預期，志工們吃更辣的菜餚時速度更慢。

江守山說明，進食速度減慢，通常意味著食物在口中停留的時間更長，這可能有助於發出飽腹信號，並導致進食量減少。食用辛辣食物的人證實，即使他們吃得比食用清淡食物的人少，他們也感覺飽了。

