減肥藥成生技新戰場！GLP-1市場高速成長 2台廠搶搭千億美元商機
全球肥胖人口快速攀升，帶動減重需求爆發，新一代減肥藥療效顯著，成為醫療與市場關注焦點。隨著新藥物普及與研發推進，產業規模快速擴張，台廠亦積極布局，搶攻龐大商機。
在飲食精緻化與生活靜態化的趨勢下，世界肥胖聯盟（WOF）預估全球肥胖人口將在未來 10年內翻倍至19億人，占全球人口比重約22%，而過重人口也預估將提升至40億人，占全球人口比重約45%。肥胖是導致大多數疾病的主要因子，包含心臟病、中風和糖尿病等，為了有效解決這些問題，藥廠近幾年開始加速研發新藥的腳步。
大多數人尚不習慣用藥物治療肥胖，一部分原因在於擔憂服用藥物的後遺症，另一部份則是對藥物的實用性抱持懷疑態度。為了提升大眾的用藥意願，國際藥廠陸續推出成效顯著的藥劑，禮來（Eli Lilly）新款減肥藥Retatrutide在臨床三期試驗顯示，使用者在68週後平均減少約29%體重，而諾和諾德（Novo Nordisk）的Semaglutide藥物也讓使用者在68週後平均減少15%體重，成效都相當顯著。
GLP-1市場快速擴張 台廠搶搭熱潮
目前減肥相關藥物以類升糖素胜肽-1（GLP-1）促進劑為主，其功能是促進胰島素分泌，從而讓更多攝取的養分轉化為葡萄糖，並降低腸胃消化的速度，讓人更不容易感到飢餓、減少攝取的食物量。在肥胖人口增加下，研調機構預估全球GLP-1促進劑市場規模將從2025年的701億美元成長至2033年的2,018億美元，成長近3倍。
GLP-1藥物雖然能讓使用者快速瘦身，但同時也會面臨肌肉萎縮的風險，且在停用藥物後容易面臨復胖的問題，因此需要搭配其他藥物共同服用，才可有效減緩副作用。目前主要的解決方法包含搭配能幫助增肌減脂的Amylin藥物，或是採用局部減脂的治療。
以往要局部減脂，大多只能依靠手術抽脂，會面臨傷口、疤痕較大以及自費負擔昂貴的問題，且手術對於治療部位和神經的破壞程度會比服用藥物更大，術後也容易產生肌膚鬆弛或凹凸不平的狀況。為了達到後遺症更小的治療效果，目前藥廠正研發能誘導脂肪細胞凋亡的小分子藥物，搭配GLP-1藥物使用，就能有效防止復胖的問題。
台灣的藥廠在局部減脂的藥物研發進度相對領先，而部分業者近幾年也取得瘦瘦針和減肥藥的代理權，以搶占減肥市場商機。附檔列出台灣主要的生技概念股，並挑出有在減肥藥領域布局且成長性較佳的公司進一步分析，包含康霈*（6919）與美時（1795）。
▋康霈* 新款減肥藥將上市
康霈*成立於2012年，在減肥藥領域是後起之秀，自家研發的CBL-514在今（2026）年中將進入臨床三期試驗，若順利通過即可上市並開始貢獻營收。康霈*在減肥藥市場的策略是不與國際大藥廠直接競爭，而是透過研發小分子藥物的方式，以彌補主流減肥藥在停藥後出現復胖問題的不足之處，讓使用者能有效提升減重成果，並順勢搭上禮來在減肥藥市場成為霸主的順風車。
根據目前動物實驗數據，CBL-514與禮來減肥藥Tirzepatide合併使用4週後，較單純使用Tirzepatide的減肥效果提升約50%，並在停用Tirzepatide後的3週還能減少更多體重與皮下脂肪，且不會對中樞神經系統、心血管系統與呼吸系統造成任何系統性副作用，可望成為相當安全的減肥用藥。
該公司提到，目前已和多家國際藥廠洽談，規劃將局部減脂、體重管理、橘皮組織整合授權給同一家大藥廠，以保險外的自費市場為主軸，從而有效提升收入與獲利。近年來受惠於中國經濟發展，逐步成為亞洲減重市場的重鎮，業界評估CBL-514若順利上市銷售，在搭配GLP-1藥物使用的情況下，潛在市場產值可望達200億美元以上，對康霈*而言將是相當可觀的商機。
技術面可看到近期康霈*股價收復月線，短線上因仍面臨年線與半年線重重反壓，後續仍有向月線回測的壓力，可待股價守穩後再把握低接機會。
▋美時 拓展美國市場布局
美時成立於1966年，主要業務是製造難度較高的學名藥與癌症用藥，領域涵蓋中樞神經系統、心血管疾病、女性保健、體重管理及呼吸系統等，並以錠劑、膠囊及軟膠囊等劑型為主。目前公司營收約46%來自癌症及免疫系統用藥、18%為中樞神經系統、23%為基礎照護、13%為其他，銷售地區則以美國為主，韓國與台灣次之，其餘則包含東南亞等地。
美時目前在減肥藥的布局主要是Qsymia，它同樣是透過讓使用者降低食慾以達到瘦身效果，目前在南韓銷售；公司憑藉比諾和諾德Saxenda更低的價格以提升市占率，並持續開發新款減肥藥以搶占高階市場。除了研發新藥，美時也和Adalvo簽訂授權與供應協議，在南韓與台灣等多個亞洲市場銷售Semaglutide注射劑，用於治療肥胖與糖尿病，使公司得以進一步拓展減重市場的份額。
除了減肥藥，美時今年也將開始銷售治療功能性腸道的藥物以及治療哮喘的吸入器，這兩項產品的市場規模達400億美元以上，預期將成為今年營運的重要動能。另外，美時合併美國製藥公司Alvogen，將成為打進美國市場與高價值藥物的契機，並使美時躍升為具備完整研發、生產與銷售能力的國際型藥廠，對其評價將有相當正面的貢獻。
技術面可看到近期美時股價相對弱勢，上方面臨季線與半年線等重重賣壓；惟短線上已有止跌跡象，後續股價若能帶量站上月線則有助其重返多頭格局，可將此作為進場參考點。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2026年5月號
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