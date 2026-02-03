減肥越減越胖？不吃澱粉、一天一餐、只吃水果！3大迷思讓你變成「泡芙人」

完全不碰澱粉、一天只吃一頓、正餐只吃水果，反而容易變成肌肉少、脂肪多的泡芙人。（Gemini生成示意圖）

很多人想瘦身，卻常因為誤信網路流行的減肥方法，越減越胖。減重醫師蕭捷健在新書《碳水循環》中提醒，最常見的3大減肥迷思，其實容易把身體變成肌肉少、脂肪多、代謝差的「泡芙人」。

迷思 1：一天只吃一餐，間歇性斷食瘦得快？

最近很流行的「168 斷食法」，常被視為瘦身秘訣，但有人把它極端化，變成每天只吃一餐，甚至「231 斷食」，一天只吃一小時。問題是，長時間不吃容易營養不足，尤其蛋白質攝取不夠，肌肉消耗掉，代謝變差；另一方面，飢餓感強烈，反而容易暴飲暴食，高熱量進去，反而體重上升、血糖不穩。

蕭醫師建議：

吃什麼東西比吃不吃更重要，一天至少吃兩餐，選擇優質蛋白與均衡食物，既能提供肌肉養分，也能減少身體壓力。

迷思2：不吃澱粉就能瘦？

很多人一看到飯、麵就害怕，其實澱粉是身體能量的重要來源。肌肉與肝臟可儲存1,000～2,000大卡的澱粉，提供日常活動與運動能量，有效利用還能增肌減脂。完全戒澱粉可能會感到倦怠、注意力不集中，甚至導致肌肉流失。

蕭醫師建議：

澱粉不必避之唯恐不及，重點是選擇原型澱粉，像是全穀物的糙米、全麥麵包，根莖類的地瓜、南瓜、馬鈴薯。或是乾淨的精緻澱粉，像是白米、義大利麵、貝果，並適量攝取、搭配運動。

迷思3：三餐只吃水果就健康？

「蘋果減肥法」或類似只吃水果的方式，看似簡單健康，但長期下來，蛋白質不足會讓肌肉流失，脂肪卻還在身體裡，甚至造成代謝下降。過量果糖還會轉化成脂肪儲存，反而胖得更快。

蕭醫師建議：

每天吃1到2個拳頭大小的水果就好，搭配均衡飲食，既能攝取維生素，也不會因果糖過量傷身。

蕭捷健醫師提醒，減重別靠極端、快速法寶，而是要均衡飲食、適量運動和足夠蛋白。把三大迷思拋開，才不會瘦了肌肉、留了脂肪，變成膨膨的「泡芙人」。



