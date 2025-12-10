減肥一定要運動嗎?【破除迷思】 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

大家總說瘦不下來是因為沒有養成規律運動的習慣，但事實真的是這樣嗎?

【破除迷思】減肥一定要運動嗎？

答案是：不一定！運動只是其中一個原因。

原因是......

根據衛福部國健署的說明，不運動並不是瘦不下來的主要原因，真正影響體重的是整體的活動量與生活型態。研究證據顯示，降低靜態活動（如久坐、長時間看螢幕）對肥胖防治的效果，比單純增加運動更明顯；而運動確實能增加身體活動量、降低體脂肪並提升肌耐力。專家也指出，雖然所有運動都屬於身體活動，但並非所有活動都算運動，只要能讓日常生活從靜態變為動態、逐步累積足夠活動量，再慢慢建立規律的運動習慣，就能有效促進減重與健康。

