減肥19公斤胸部沒縮水！反從L長到N...大到放棄穿著內衣

英國30歲女子減肥反讓胸部持續增長。圖／翻攝自IG@bigtianna

「現在根本穿不了胸罩了」英國30歲女子蒂安娜．穆恩（Tianna Moon）表示，自小胸部就發育比別人快，直到2024年開始施打猛健樂（Mounjaro）協助減肥，發現胸部不減反增，從L罩杯膨脹到了N罩杯，如今胸部大到壓迫呼吸，也因穿著不合適內衣導致肋骨刮傷，決定進行手術，防止胸部不斷增長。

根據《Daily Star》報導，30歲的蒂安娜（Tianna Moon）自2024年5月開始施打猛健樂減肥，當時減了19公斤，不過胸部卻未跟著縮水，反而從L罩杯長到了M罩杯，蒂安娜表示，自從胸部不斷增大，他的手臂經常感到麻痺，肩膀上也出現凹陷，胸部下方也因不合身的胸罩摩擦導致刮傷。

起初蒂安娜以為是施打猛健樂的副作用，直到2025年7月看了一位家庭醫生，證實她患有巨乳症，而過去6個月，她的胸罩已經訂製到了N罩杯等級，經測量，胸部各測得12.25公斤及11.79公斤，為了避免重量造成背部壓力，已於去年底進行縮胃手術。

英國30歲女子減肥反讓胸部持續增長。圖／翻攝自IG@bigtianna

蒂安娜回顧，2021年開始因為頭部受傷無法從事全職工作，才踏入成人娛樂產業，未料她的「事業線」吸引大批粉絲關注，每月更可因此賺取1萬英鎊（約新台幣43萬元），雖然工作看似愉快，不過網路上時常見網友稱其「謊報病情」，更指其胸部是假的；對此，蒂安娜表示，有時為了避免奇怪的注視，外出還會刻意將胸部綁起來，讓胸部看起來小一些。而目前蒂安娜體重約142公斤、胸部34NN，將考慮進行縮胸手術，不過仍無法保證手術後胸部就能停止長大。



