減脂也可吃火鍋！ 營養師曝5飲食攻略：別挑沙茶鍋

鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前