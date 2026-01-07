減脂族快看！營養師曝「1食物」下肚像喝油：麵條界吸油面紙

生活中心／張尚辰報導

不少民眾減重時，會選擇看似清淡、份量不多的雞絲麵當作主食，但這樣的選擇真的有助於減脂嗎？對此，營養師曾建銘在社群平台發文直言，「它本質就是『麵條界的吸油面紙』」貼文一出，引發網友熱議。

曾建銘昨（6）日在臉書專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，減脂期間並非不能吃麵，真正的問題在於對份量與食物種類的誤判。許多人以為一碗麵只是「一份主食」，實際上卻常常攝取過量的澱粉與油脂，導致熱量超標卻不自知。

他以《台灣食物代換表》的概念，將常見麵類依照減脂風險分為「紅、黃、綠燈」三大類。其中，綠燈區包括冬粉、米粉與蕎麥麵，相對安全，但仍非無限量，一碗約等於3份主食，且一定要搭配足夠的蛋白質，才能避免營養失衡。

黃燈區則有烏龍麵、陽春麵與拉麵，這類麵條澱粉密度高，容易不知不覺「吃過量」。曾建銘提醒，看似份量不大的鍋燒麵，其實暗藏高醣風險，同樣是鍋燒麵，選烏龍麵屬於黃燈，若改成意麵，風險則直接升級為紅燈。

至於紅燈區，包含雞絲麵、鍋燒意麵與油麵，是減脂期的「地雷選項」。曾建銘特別點名雞絲麵，指出其製作過程中經過油炸，麵體本身吸附大量油脂，再加上高鈉湯頭，熱量與負擔遠超想像，堪稱減脂期間的高風險食物，直言像是「在喝油」。

最後，曾建銘也分享自己的「吃麵心法」，提醒民眾若真的想吃麵，進食順序非常關鍵，建議先以蔬菜增加飽足感，再補充蛋白質，最後才少量吃麵，這樣才能有效兼顧滿足感與體重管理。

