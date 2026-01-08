「減脂早餐」只吃豆漿+水煮蛋？營養師警告：這樣吃更難瘦，小心還會掉髮、失眠！

（圖／取自PEXELS）

「減脂早餐」到底怎麼吃才對？很多人一早就端著無糖豆漿配水煮蛋，自以為營養剛好又不怕胖。營養師看了直接舉手喊停：蛋白質是有了沒錯，但這組合完全沒碳水，長期下來可能掉髮、睡不好、甚至月經不來，身體會先投降，而不是幫你瘦！

原來正確的減脂早餐公式是這樣：先保留豆漿＋水煮蛋，再加一塊地瓜補足天然低GI碳水，能讓血糖穩、精神更好。接著放一顆小番茄，或換成藍莓、奇異果的低糖水果，補上維生素與纖維，把營養拼圖更完整。

但還沒結束，因為沒有優質油脂，很多營養素其實吸收不起來！所以最後再抓一小把堅果，補好脂肪，讓身體真正開始燃脂運轉。看起來多了一點點食物，卻更不容易餓、腦袋清楚、反而瘦得更有效率。

其實減脂不是要妳「少吃」，而是吃對！每天只靠豆漿和蛋硬撐，不如把營養吃完整，身體才會願意把脂肪交出來。

