減脂、養生族快看！奇亞籽「1吃法」恐腸道阻塞 4族群小心吃
生活中心／張尚辰報導
奇亞籽是許多減脂與養生族群的熱門食材之一，但若食用方式不當，很有可能會造成身體負擔。對此，護理師出身的健康主廚陸巧因列出5個關於奇亞籽的小知識與飲食禁忌，提供民眾參考。
陸巧因在臉書粉專「陸巧因 全民金牌主廚 Mana」發文指出，奇亞籽其實是鼠尾草的種子，在中南美洲地區經常被作為主食食用，目前在台灣也能成功栽培。
首先，奇亞籽屬於「超級膳食纖維食物」，每100公克就富含約37克的膳食纖維，其中有85%為不可溶性纖維，膳食纖維含量甚至比燕麥還高，有助於穩定血糖。
第二，奇亞籽泡水後可膨脹將近10倍，雖然可以乾吃，但仍建議以約5克奇亞籽搭配300cc的水，浸泡30分鐘，或放入冰箱冷藏隔夜後再食用，較為安全。
第三，食用未泡水的奇亞籽務必特別小心，因為奇亞籽吸水後會膨脹，若直接吞食，可能在腸道中造成阻塞。有脹氣、腸躁症、吞嚥困難或食道疾病的民眾，皆建議浸泡後再食用。
第四，奇亞籽的Omega-3總含量雖然比鮭魚還高，但大多屬於植物性ALA（Alpha-Linolenic Acid，α-次亞麻油酸）型態，需在體內轉換成EPA與DHA才能被人體有效利用。因此，奇亞籽雖然營養豐富，仍無法完全取代鮭魚等魚類所提供的Omega-3。
最後，陸巧因提醒，奇亞籽不耐高溫，建議以冷水或溫水沖泡，以減少營養流失。她也指出，奇亞籽的營養價值與蛋白質含量都相當高，但儲存時須避免陽光直射及潮濕環境，以免生蟲；若短期內吃不完，可以密封後放入冰箱冷藏或冷凍，以此延長其保存期限。
