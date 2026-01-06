減輕家長壓力！北市推營養午餐全面免費 蔣萬安：每年省上萬元

【緯來新聞網】由於少子化的衝擊，加上台灣步入高齡社會，台北市長蔣萬安今（6日）在市政會議上宣布，台北市營養午餐將全面免費，涵蓋範圍公私立國小、國中，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，而且由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

蔣萬安指出，2024年底當中央喊停班班有鮮奶，他決定由台北來做，去年成功推動生生喝鮮奶，今年還要進一步升級為「生生喝鮮奶3.0」，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給，今天要再向前一大步，決定台北的孩子從今年起午餐免費，正式推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費。



蔣萬安認為，營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節，隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，不希望任何一個孩子因為家庭經濟因素，而在餐桌上感受到差異，透過全面免費，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。



另外，蔣萬安提出教育革新三箭，包括導師全面減少一節課，而且提高導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中；全面充實並增加學校專責行政人力，並調高教師兼任行政工作的獎金；增加教師心理諮商時數與此數，未來服務據點將從原本5區擴大到12個行政區都設置規劃，免費諮商次數也從6到10次提升到8到12次。



不只如此，敬老卡功能也升級，從1月2日開始已開放扣抵聯醫門診掛號費，2月起計程車扣抵點數提高到85點，7月開始，每個月點數更從480點調升至600點。蔣萬安表示，希望這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡，透過點數扣抵健檢以及醫療費用，鼓勵長者多出門走走，定期健檢，讓健康老化的實踐走在全台最前端。

