減輕弱勢交通費負擔 花蓮富里明年推救護車轉診補助

花蓮縣富里鄉長江東成今天宣布，明年鄉公所將推出「救護車轉診補助」，讓鄉內弱勢族群安心就醫。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在花蓮縣境最南端的富里鄉因地處偏遠、交通不便，醫療資源較匱乏，鄉民若要轉診至大醫院治療，不僅耗時費力，還需支付額外的交通費用，成弱勢家庭的負擔，因此鄉公所明年1月1日起將推出「救護車轉診補助」，符合資格者每年可申請2次每趟6000元的補助，盼能藉此讓鄉內弱勢族群安心就醫。

富里鄉長江東成表示，偏鄉醫療資源有限，緊急轉診往往是維繫生命的重要環節，卻可能成為弱勢家庭沉重的負擔，鄉公所為保障鄉內弱勢族群在突發疾病，或緊急狀況時能獲得及時與不中斷的醫療照護，明年1月1日起將推動「救護車轉診補助」。

他說，鄉內弱勢族群只要經指定醫療院所醫師評估，需在24小時內轉診至縣內其他醫療機構者，即可申請，每人每年最多補助2趟，每趟6000元，希望在最關鍵的時刻，替弱勢家庭分擔負擔，讓鄉親能放心求助、安心就醫。

鄉公所說明申請條件指出，補助對象為低收入戶、中低收入戶、領有中低收入老人生活津貼或領有身心障礙者生活補助者，且須設籍在富里鄉，近1年內在國內居住滿183日並未受政府收容安置。

補助內容限於縣內的轉診路線，補助救護車轉診所需費用，鄉親申請時請在3個月內備妥申請表、身分資格證明、轉診相關證明文件、轉出及轉入醫療院所的診斷證明、收據及金融帳戶影本等必要資料，並送交至各村辦公處或鄉公所社會課辦理。

