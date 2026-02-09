減輕春節負擔！桃園育兒津貼、助學金這天提早入帳 5萬3千人受惠

桃園市配合教育部政策發放育兒津貼，補助對象為就讀私立幼兒園或未就學之我國籍幼兒。(圖/教育局提供)

記者陳儒賢

桃園市配合教育部政策發放育兒津貼，補助對象為就讀私立幼兒園或未就學之我國籍幼兒，每人每月可領取育兒津貼第1胎5000元、第2胎6000元、第3胎以上7000元。另學齡五歲至入國民小學前幼兒，如就讀私立幼兒園者或未就學者，其就學補助額度亦比照育兒津貼額度辦理。

此外，市府辦理公私立幼兒園大班幼兒教育助學金，於每學期補助4500元，作為學用品費用，協助家長採購幼兒進入國小前所需之學用品，如書包、餐具、文具用品、水壺、雨衣及冬、夏季制服等，強化幼小銜接準備。

此次將提前至115年2月14日前全數直接匯入家長指定帳戶。(圖/教育局提供)

115年度農曆春節將至，考量家長年節期間的生活支出需求，原定於115年2月25日入帳之1月份育兒津貼與就學補助以及114學年度第2學期五歲幼兒教育助學金款項，均將提前至115年2月14日前全數直接匯入家長指定帳戶，受惠人次約5萬3000人次，期盼透過實際支持減輕家庭育兒負擔，讓家長都能及時用於生活所需、安心過好年。

教育局說明，有關中央育兒津貼相關補助規定，可至「全國教保資訊網」查詢。如需參考育兒津貼申請表，請至教育局網站查詢。如仍有相關申請疑問，歡迎撥打教育局育兒津貼專線03-332210轉7584至7588，或至幼兒戶籍地區公所社會課諮詢。