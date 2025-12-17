中央社

減輕焚化爐負擔 屏東推家用廚餘機補助 (圖)

屏東縣政府推動家用廚餘處理機補助，屏東縣長周春米表示，主目的為減輕焚化爐處理負擔、降低各鄉鎮市清潔隊收運家戶廚餘壓力，以及讓家庭不必再為廚餘去向煩惱。（屏東縣政府環保局提供）

中央社記者黃郁菁傳真 114年12月17日

