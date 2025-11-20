減輕禁止廚餘養豬衝擊 宜蘭縣府宣佈2處理廠明年2/28前免收費 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

為因應宜蘭縣日前宣布禁止廚餘養豬政策，宜蘭縣政府今（20）日表示，目前事業廚餘包含餐飲、旅宿等，至12月6日前仍由通過廚餘再利用檢核之畜牧場協助清運；並自12月7日起，事業廚餘將全面改由合格公民營清除機構運送至利澤或三星有機廢棄物處理廠。縣府表示，並為減輕轉換衝擊，宣布2處處理廠受理之事業廚餘至115年2月28日前免收處理費。

宜蘭縣府說明，為防範非洲豬瘟疫情傳播並維護本縣養豬產業安全，宜蘭縣內已宣布全面禁止使用廚餘養豬，目前家戶廚餘仍由各鄉鎮市公所清潔隊垃圾車沿線回收不受影響。

廣告 廣告

「目前也同步向中央爭取合法廚餘養豬業者的轉型補償或退場等相關補助，減輕對廚餘養豬業者帶來的衝擊。」宜蘭縣府表示，縣府於11月4日禁止廚餘養豬政策，目前本縣共有84場養豬場，其中10場為列管廚餘養豬場，登記在養規模總頭數約7千2百頭，縣府主動通知相關業者停止使用廚餘飼養，並輔導廚餘養豬戶轉型改用飼料。

縣府補充，非家戶如餐廳、飯店等產生之事業廚餘依環境部公告，至12月6日止取得廚餘，再利用檢核的畜牧場可清運廚餘至所在地環保機關指定之地點，現況仍由廚餘再利用檢核通過的畜牧場協助清運事業廚餘至環保局指定地點處理。

宜蘭環保局表示，依使用者付費之原則，宜蘭縣非家戶產生的事業廚餘清除及處理費用需由業者自行負擔，也為降低處理廠業者因配合宜蘭縣廚餘禁止養豬政策，可能需要再另行委託清除業者之經濟衝擊，為減緩轉換期的衝擊與業者消化作業壓力。

環保局進一步補充，並顧及年度尾牙、春節期間大量餐飲廚餘產出之處理費用，即日起環保局轄管之利澤有機廢棄物處理廠及三星有機廢棄物處理廠所處理之事業廚餘至115年2月28日前將不收取廚餘處理費用。

照片來源：宜蘭縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

指鳳凰淹水補助制度仍有缺口 黃琤婷舉多例要求改善認定方式

鳳凰侵襲致萬榮國中泥沙堆積 花蓮縣府完成清淤作業

【文章轉載請註明出處】