減輕育兒負擔，彰化第10間公設托嬰中心、親子館同步啟用。圖／彰化縣政府提供





配合前瞻基礎建設「少子化友善育兒空間建設計畫」，彰化縣政府積極擴充公共托育量能，彰化縣介壽公設民營托嬰中心暨彰化育兒親子館於今（16）日上午正式啟用，地點位於彰化縣長照2.0多功能服務中心暨社福大樓2樓及6樓，由彰化縣長王惠美與貴賓共同揭牌，為在地家庭提供更平價、便利的育兒支持。

王惠美表示，雖然大樓部分工程仍在收尾，但考量地方對托嬰與親子服務需求迫切，縣府優先啟用托嬰中心與親子館。此次啟用為全縣第10間公設民營托嬰中心及第10間育兒親子館；目前全縣已規劃37間托嬰中心、20間親子館。本案總經費為2,773萬1,955元，其中中央補助509萬4,816元，縣府自籌2,263萬7,139元。

王惠美指出，2樓托嬰中心可收托60名未滿2歲嬰幼兒，每月托育費僅7,000元，有效減輕家長負擔；6樓育兒親子館則提供6歲以下幼兒及家長安全舒適的活動與學習空間，並有專業人員指導，成為親子共學與交流的重要據點。

王惠美也說明，縣府今年推動「友善育兒行動3.0」，從懷孕到育兒提供全方位支持，包括「好孕卡」補助14次產檢乘車費，每次500元、最高7,000元；生育津貼全面加碼，首胎3萬元、二胎5萬元、三胎以上8萬元；另推出「童萌卡」，協助1至3歲嬰幼兒家庭購買育兒必需品，持續打造「樂婚、願生、能養」的友善環境。

縣議員白玉如代表致詞時肯定縣府長期投入公共托育建設，逐年完善托嬰中心與親子館布建，提升年輕父母生養意願，讓家庭能安心育兒。

社會處表示，介壽公設民營托嬰中心托育人員與幼兒比例為1比4，優於法規標準，並委由具公托經驗的社團法人臺中市春天兒童教育發展協會營運；育兒親子館則由財團法人亞洲大學進駐，提供免費親職資源與活動。縣府亦配合中央少子女化對策，持續推動托育公共化與準公共服務，提供更全面、平價的育兒選擇。

