減輕行政作業 奇美護理之家導入AI隨行秘書

奇美醫院攜手科技合作開發智慧護理雲端整合系統，透過AI輔助減輕護理人員行政作業、優化工作流程，並在系統發表會中展示成果。（奇美醫提供）

記者汪惠松∕台南報導

奇美醫院承接衛福部114～115年度護理機構照護品質提升補助計畫，攜手本一科技合作開發智慧護理雲端整合系統，率先將AI導入護理之家與居家護理所。居家護理導入「AI隨行秘書」，在發表會中展示透過AI輔助減輕護理人員行政作業、優化工作流程成果。

奇美專案副院長暨護理部總監陳綉琴表示，在多重慢性及共病照護需求增加壓力下，優化護理工作環境並提升照護品質已成當前醫護重要課題。AI隨行秘書可即時整理照護紀錄並規劃訪視路線；護理之家則透過「智慧巡守」系統結合紅綠燈警示機制，即時監測住民健康狀況主動提醒異常風險，成為第一線照護的重要後援。

廣告 廣告

奇美在智慧輔助照護成果發表中，展示AI協助護理人員提升紀錄效率、優化照護流程及減輕工作壓力上的應用成果。活動以「智慧輔助照護成果報告」、「居家護理經驗分享」、「護理之家應用實例」及「未來發展展望」4大主題，完整呈現從居家到機構的智慧轉型實務。

陳綉琴說，護理師常需獨自面對繁雜的照護與紀錄工作。導入AI數位助理系統可結合語音或文字紀錄自動產出照護建議與紀錄草稿，供護理人員依專業判斷確認使用。系統的導入讓護理師能在訪視結束當下完成紀錄，減少記憶誤差與加班壓力，新收案紀錄時間平均縮短25～45分鐘。

另外，手機版APP更具備「智慧排程」功能，自動規劃個案訪視路線，即時掌握個案資訊、預估訪視時間並提醒備品準備，同時支援傷口拍照、錄音與錄影像即時上傳，讓照護流程更流暢安全。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，透過「聰明工作」模式，期有效降低護理人員的非直接照護負擔，並作為其他護理照護場域發展因地制宜創新模式之參考。