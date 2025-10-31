減輕豬瘟衝擊 北市加碼補助公有市場豬肉攤

▲減輕攤商非洲豬瘟衝擊，北市宣布加碼補助公有零售市場豬肉攤1萬元 。（圖／記者葉盛耀攝）

[NOWnews今日新聞] 因應非洲豬瘟威脅，中央宣布全臺禁宰、禁運15日。臺北市政府今（31）日表示，除已針對公有市場受影響的633攤豬肉攤免收一個月租金外，再加碼補助每攤1萬元，以減輕攤商無法營業的經濟壓力。另對其他因豬瘟影響無法營業的雜貨類（含豬肉食品）1,124攤及飲食類（豬肉料理）310攤，仍可依實際停業日數向市場處申請租金減免。

據北市市場處統計，公有市場豬肉攤停業比率逾九成，顯示生計受到明顯衝擊。為協助攤商度過營運困難，市府決定在免租基礎上再加碼補助，以減緩禁宰禁運造成的損失。至於其他受影響的雜貨及飲食類攤商，將待中央提出一致性補貼標準後，再研議辦理。

市場處強調，此次加碼補助是支持公有市場豬肉攤商的重要措施，除穩定攤商信心外，也期望藉此維持市場經濟運作穩定，讓民眾在禁宰期結束後能儘快恢復正常採買。市場處將持續關注中央政策及疫情發展，倘禁宰、禁運期間延長，將再研議延長免租措施。

