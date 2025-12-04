（圖／翻攝自YouTube頻道行政院開麥啦-2直播）





減輕通勤族負擔、鼓勵民眾使用大眾運輸工具為目的，行政院自2023年7月起上路TPASS通勤定期票計畫。行政院長卓榮泰今（4）日於行政院會聽取交通部「TPASS政策執行成果及後續推動計畫」報告後表示，現行TPASS執行至114年10月為止，累積1,913.3萬人次加值購買定期票，平均每月有68.8萬人，並累計14.56億人次使用定期票搭乘公共運輸，平均每月有5,216.5萬人次。行政院亦表示，已核定交通部提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115-118年）」及計畫經費363.8億元，並已提送115年度預算案至立法院審查。

廣告 廣告

1（圖／行政院新聞傳播處）

卓院長進一步指出，目前每月約有98.2萬人常態性使用TPASS，滿意度高達85%。經統計113年公共運輸整體量能已較111年成長27.4%，顯示本項政策除提升公共運輸使用量，更達到減少碳排及碳足跡，以及促進環境友善的目標，他要感謝交通部與各縣市政府的努力與配合。

（圖／行政院新聞傳播處）

卓揆說，行政院已核定交通部提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115-118年）」及計畫經費363.8億元，並已提送115年度預算案至立法院審查，請交通部積極爭取立法院支持相關政策及預算，並加強與各縣市政府合作，持續推動這項對環境有利、人民有感的政策，同時滾動檢討執行成效及推動策略，以擴大政策客群及鼓勵更多民眾使用公共運輸，以達國家淨零減碳目標。

（圖／行政院新聞傳播處）

更多新聞推薦

● 減輕通勤族負擔 政院拍板明年起至118年度363.8億元TPASS執行計畫