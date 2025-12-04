減輕通勤族負擔 政院拍板通過363.8億元TPASS執行計畫

交通部政務次長陳彥伯今日於行政院會中提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115-118年）」及計畫經費363.8億元。行政院提供



行政院院會今(12/4)日核定交通部提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115-118年）」及計畫經費363.8億元，並已提送115年度預算案至立法院審查，行政院長卓榮泰表示，請交通部積極爭取立法院支持相關政策及預算，並加強與各縣市政府合作，持續推動這項對環境有利、人民有感的政策，同時滾動檢討執行成效及推動策略，以擴大政策客群及鼓勵更多民眾使用公共運輸，以達國家淨零減碳目標。

交通部表示，TPASS政策上路後民眾使用非常熱烈，每月平均約有98.2萬人常態使用(包含TPASS行政院通勤月票68.8萬人及TPASS 2.0公共運輸常客優惠29.4萬人)，有效帶動整體公共運輸運量成長，2024年全國公共運輸運量較2022年成長27.4%，政策滿意度高達85%。

交通部指出，TPASS政策係為振興公共運輸市場及減輕民眾通勤通學交通負擔，自2023年7月起推動TPASS行政院通勤月票，目前全國已有20個縣市推動29種方案，經統計至今(2025)年10月，已累計有1913.3萬人次加值購買(平均每月68.8萬人)，並有14.56億人次使用定期票搭乘公共運輸。

為嘉惠公共運輸使用次數較少或跨生活圈使用族群，自今年2月再推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，統計至今年11月已有29.4萬人記名登錄，累計回饋金額達4375萬元。另為擴大照顧中長途國道客運使用族群，自今年12月1日起再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，針對91條中長途國道客運路線設計較易達成之回饋條件(2次以上即可有回饋)，以期吸引更多民眾搭乘國道客運。

卓榮泰指出，目前每月約有98.2萬人常態性使用TPASS，滿意度高達85%。經統計2024年公共運輸整體量能已較2022年成長27.4%，顯示本項政策除提升公共運輸使用量，更達到減少碳排及碳足跡，以及促進環境友善的目標，請交通部積極爭取立法院支持相關政策及預算，並加強與各縣市政府合作持續推動。

