減輕青年婚育負擔 租屋協助支持專案明年1月上路！

為創造友善青年婚育環境及務實面對少子化國安議題，內政部推出「青年婚育租屋協助支持專案」，明年1月起針對婚育家庭提供租金補貼加碼、資格放寬、優先入住社宅及增加補助項目等措施，以具體行動支持婚育家庭。

內政部推出「青年婚育租屋協助支持專案」。（圖／內政部提供）

內政部表示，明年1月起300億元租金補貼正式受理「加碼補」申請。只要是結婚登記2年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼50%;每多生1胎再加碼補貼50%，無加碼上限，惟不得超過實際租約金額。在申請資格部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍。

內政部補充，中央目前已將既有社會住宅資源、包租代管及租金補貼3大居住政策結合婚育宅概念，提供婚育族群、新婚及育兒家庭更多支持。中央今年分別在臺北、新北、桃園、臺南及高雄等5都，釋出1，022戶的婚育宅，總計受理件數逾2，700件，未來3年內將會再新增1萬戶的婚育宅供給。

內政部推出「青年婚育租屋協助支持專案」。（圖／內政部提供）

明年則會依照社會住宅完工的進度，分別在新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣等11個縣市提供逾1，000戶。育兒家庭承租年限部分，含延長可達12年，以確保居住與子女就學的穩定性，再結合其他部會之育嬰留停及生育給付等資源，能有效減輕整體經濟負擔。

此外，包租代管社會住宅第5期計畫已於今年10月1日正式啟動，對於育有未成年子女或新婚家庭提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，明年1月1日起修繕補助最高可領6，000元。有租屋需求的婚育家庭可瀏覽國家住都中心官方網站，亦可洽詢國家住都中心委託的租賃住宅服務公會與業者。

內政部最後表示，新婚與育兒家庭最需要的就是全面性且長期不間斷的政策支持，因此規劃未來7年將投入約270億元經費，以建立穩定可持續執行之措施。惟115年度中央政府總預算案審查進度延宕，內容涵蓋其他部會之公共化托育設施布建、新版生育給付及育嬰留停方案彈性補助等，相關支持資源無法如期到位，整體政策將卡關，實質影響民眾權益，盼立法院能夠儘速完成審議及通過總預算案，共同照顧婚育家庭。

