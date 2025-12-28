減輕青年婚育負擔 租屋協助支持專案明年1月上路！
為創造友善青年婚育環境及務實面對少子化國安議題，內政部推出「青年婚育租屋協助支持專案」，明年1月起針對婚育家庭提供租金補貼加碼、資格放寬、優先入住社宅及增加補助項目等措施，以具體行動支持婚育家庭。
內政部表示，明年1月起300億元租金補貼正式受理「加碼補」申請。只要是結婚登記2年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼50%;每多生1胎再加碼補貼50%，無加碼上限，惟不得超過實際租約金額。在申請資格部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍。
內政部補充，中央目前已將既有社會住宅資源、包租代管及租金補貼3大居住政策結合婚育宅概念，提供婚育族群、新婚及育兒家庭更多支持。中央今年分別在臺北、新北、桃園、臺南及高雄等5都，釋出1，022戶的婚育宅，總計受理件數逾2，700件，未來3年內將會再新增1萬戶的婚育宅供給。
明年則會依照社會住宅完工的進度，分別在新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣等11個縣市提供逾1，000戶。育兒家庭承租年限部分，含延長可達12年，以確保居住與子女就學的穩定性，再結合其他部會之育嬰留停及生育給付等資源，能有效減輕整體經濟負擔。
此外，包租代管社會住宅第5期計畫已於今年10月1日正式啟動，對於育有未成年子女或新婚家庭提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，明年1月1日起修繕補助最高可領6，000元。有租屋需求的婚育家庭可瀏覽國家住都中心官方網站，亦可洽詢國家住都中心委託的租賃住宅服務公會與業者。
內政部最後表示，新婚與育兒家庭最需要的就是全面性且長期不間斷的政策支持，因此規劃未來7年將投入約270億元經費，以建立穩定可持續執行之措施。惟115年度中央政府總預算案審查進度延宕，內容涵蓋其他部會之公共化托育設施布建、新版生育給付及育嬰留停方案彈性補助等，相關支持資源無法如期到位，整體政策將卡關，實質影響民眾權益，盼立法院能夠儘速完成審議及通過總預算案，共同照顧婚育家庭。
延伸閱讀
115年惠民措施元月上路 卓榮泰喊話要落實就速審總預算
2026新制上路！ 基本工資調漲、開辦婚育宅等新規一次看
9/15開放申請婚育宅 資格、租金補貼與房型攻略一次看
其他人也在看
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 17 小時前 ・ 141
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破12萬人怒表態
立法院昨日通過了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日進行投票。針對此事件，有YouTube頻道昨日啟動了一項網路投票，結果顯示截至27日晚上已有超過12萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 113
民進黨台南市長政見發表！陳亭妃意外提徐巧芯 稱27年人民看得到
即時中心／林韋慈報導今（27）日民進黨舉行台南市長提名政見會，提名參選人為立法委員陳亭妃與立法委員林俊憲，於晚間8點正式登場。活動流程先由候選人進行政見發表，隨後進入學者提問環節。第二階段學者提問時，綠色和平電台主持人林育卉、警察大學助教王智盛、媒體人邱明玉紛紛提問，最後進入結論環節。民視 ・ 12 小時前 ・ 47
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 280
喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了
總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 140
害怕2026打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 21 小時前 ・ 125
「修憲把總統修成怪獸！」李鴻源嘆賴清德一再荒謬發言：給台灣帶來不確定
針對總統賴清德15日發表錄影談話，譴責立法院強行通過《財政收支劃分法》和反年改相關法案，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」邊緣等爭議，前內政部長李鴻源在網路節目《洪流洞見》中直言，「執政黨要是真的不關心台灣的未來，就繼續這樣搞吧」。李鴻源表示，在野黨監督執政黨是天經地義，別說在野對「耍賴」、「胡作非為」的執政黨一點辦法都沒有，沒有執政權又何來獨裁。李鴻源表示，......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 150
中選會提名模式成破冰契機 大法官人事案擬比照辦理
行政院公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人獲提名，外界視為對在野黨遞出橄欖枝。在野黨多表支持，反倒民進黨內部傳出不滿聲浪。府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，確保中選會人事順利過關。外界傳出若中選會人事順利通過，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委表示樂見且歡迎，但這是本來就要有的基本態度。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 20
停砍公教年金沒釋憲基礎？李來希曝大法官年改態度：敢自打臉就一招定生死
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過停砍公教年金，所得替代率將回溯至2023年的水準，然而，《憲訴法》被宣告修正失效，憲法法庭大復活後，行政院長卓榮泰今（26）日表示，憲法法庭已恢復運作，政院會履行「義務與責任」，副署讓停砍年金法案生效，並即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 143
「打掉意見不同雜質」憲訴法5大法官憲判譴責案逕付二讀
5名大法官判決憲法訴訟法修正條文違憲無效，輿論譁然，也引發在野黨強烈不滿。國民黨立法院黨團針對5名大法官提出譴責案，今（26）日在立法院會中，藍白聯手以人數優勢將譴責案逕付二讀，並交黨團協商。中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 164
賴清德專訪／藍白令人費解！賴清德：他們擁抱習近平卻要彈劾民選總統
國民黨、民眾黨挾著人數優勢，將立法院本會期延長至明年1月31日止，但下週就要跨年了，總預算卻還沒審，在野黨26日還提案彈劾總統賴清德，將在明年5月19日進行投票。對此，賴清德接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪時直言，在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，「我覺得社會自有公道」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 275
藍白又來！彈劾賴清德案擬「這天」投票 總統府回應了
即時中心／顏一軒報導立法院國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，今（26）日交付全院委員會審查。民眾黨團稍早公布，將於明（2026）年1月14、15日召開共兩場公聽會、4月27日舉辦聽證會，並於5月19日賴統總就職兩週年前夕，進行彈劾案記名投票。對此，總統府回應，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，只要是合法合憲、程序完備，都會給予尊重。民視 ・ 1 天前 ・ 134
宏都拉斯變天與台再建交？王定宇回應了
即時中心／徐子為、黃彥翔報導宏都拉斯總統大選結果終於出爐，全國選舉委員會（CNE）公告阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得大選，他過去曾表態，稱過去宏都拉斯與台灣有邦交時「比現在好一百倍」，也承諾當選後將與台灣復交。對此，綠委王定宇今（26）日表示，與宏國恢復邦交不用急，要先觀察該國的政策走向，以及阿斯夫拉當選後，在台美宏的三角關係下，所做出的外交、區域安全政策。此外，他也示警，中國常會「挖東牆、補西牆」，要注意中國會對我其他邦交國挖角，以平衡宏國的態勢逆轉。宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）24日發布總統選舉結果，宣布由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉當選總統。宏國「新聞報」（La Prensa）引述該國選委會官方數據指出，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉共獲148萬1517票，得票率40.26%；緊追在後的中間偏右自由黨（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla），得票145萬5169票，得票率39.54%。王定宇今表示，恭喜「親台派」阿斯夫拉當選，他囊括逾40%選票，加上得票第二的候選人納斯拉亞也是親台、親美、對抗極權主義，兩者得票就占了80%；此外，國會改選後128個席次，現有的兩個在野黨在大選中獲90個席次，超過2/3，連修憲都可以，這代表宏國民意挺民主自由。王定宇指出，阿斯夫拉過去長期主張跟台灣維持邦交關係，且比中國建交好上百倍。不過他坦言，台灣跟任何國家往來跟交朋友一樣，要建立在理念相近與利益上；不用急，先給阿斯夫拉時間盤點國內政治，畢竟各國的第一要務都會是經濟、民生。王定宇認為，首個觀察點是，可關注新一屆宏都拉斯國會議員，會對政府的政策做何改變，對新政府的走向做出什麼決議，以及宏國議長人選。他說，也可觀察阿斯夫拉在台灣、美國、宏都拉斯之間的外交三角關係，究竟國際區域政策怎麼走。王定宇也坦言，台灣要提高警覺，因為中國常常會「挖東牆、補西牆」，中國是否開始對台灣現有的邦交國啟動攻勢，「大撒幣」挖走台灣邦交國，來平衡宏國的局勢逆轉。他提醒外交部應嚴加注意。原文出處：快新聞／宏都拉斯變天與台再建交？王定宇回應了 更多民視新聞報導接見前日外相河野太郎 賴清德感謝對台支持：攜手引領全球產業發展台股再創新高收28556點！終場上漲184點 台積電收1510元政院「副署反年改案」並聲請釋憲 卓榮泰：維護憲政尊嚴民視影音 ・ 1 天前 ・ 24
政院副署不執行「停砍年金案」 羅智強酸爆
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，引發綠營不滿，不過傳出這次行政院長卓榮泰不會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
高雄市長初選鳳山造勢狂破8萬人 林岱樺重申清清白白：天公伯會給我一個交代
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導表態爭取民進黨2026高雄市長提名的綠委林岱樺今(12/27)於鳳山舉辦造勢大會，並喊出8萬人到場。針對涉貪助理費案一事，她表...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 18
誰有資格談憲政
賴總統於行憲紀念日當天，高分貝怒批在野黨卡預算、沒資格談憲政，這話格外刺耳。憲法賦予立委行使審議預算權，但民進黨團總召柯建銘已坦言，大罷免行動時他每周三和總統開會，大罷免大失敗後，改由行政院長卓榮泰對立法院三讀通過的法案不副署、不執行，如非總統授意，誰敢如此藐視憲政？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
「脫黨參選是假議題！」 陳亭妃喊戰力夠
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選政見會在今（27）晚間登場，綠委陳亭妃表示，台南要一名最強的候選人，她對決國民黨立委謝龍介「五戰五勝」，代表她戰力夠；她強調，她不會脫黨參選，這是假議題，她...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 6
政院修法立委赴中納管！翁曉玲指「無聊法案」 鍾佳濱反嗆：立院自找的
行政院院會今（26日）將通過《兩岸人民關係條例》修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法者將處以罰鍰。日前赴中參加廈門台商協會活動的國民黨立委翁曉玲上午開嗆這是「無聊法案」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱反擊，「禮失而求諸野」，立法院自己不訂規範，就只能由別人來訂，這是立法院自找的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
回防鳳山造勢喊出10萬人拚場 林岱樺：不怨天尤人，一路撐到勝選
民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今於鳳山舉辦壓軸大造勢，活動現場湧入大批支持群眾，主持台宣布現場突破10萬人，直播空拍畫面顯示場地全數滿座，周邊人潮持續外溢，創下同場地民進黨市長初選活動人數新高，林岱樺登台，現場群情激動，高喊「加油」、「當選」，支持者情緒達到高點。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 97
國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇
政治中心／王云宣、鍾能銘 台北報導國民黨中央委員投票，27日上午正式登場，本屆投票被視為是明年1月中常委改選前哨戰，不過候選人數卻是創下新低，只有212人，其中受到矚目的，還有首度參選的前副總統連戰次子連勝武，他坦言受到哥哥連勝文不少提點，但面對選舉結果，不在意。前副總統連戰的二兒子連勝武首度參選國民黨中央委員 他受訪時不忘感謝哥哥帶著他拉票（圖／民視新聞）前副總統連戰次子連勝武，現身投票，首度參選國民黨中央委員，投票前穿著深色外套，投完票滿身大汗，脫到只剩下白色短袖。國民黨中央委員候選人連勝武：「活了50年第一次非常特殊的經驗，就是我哥哥（連勝文）帶著我，然後他幫我拉票。」首次跨足政壇，爭取中央委員，連勝武透露一路上，都是哥哥連勝文帶著他拜票，不過哥哥才剛卸任副主席，這個月就換他接黨職，任KMTStudio召集人，是否接棒意味濃厚？國民黨中央委員候選人連勝武：「太言重了啦，我們從來沒有所謂的接棒，或者是什麼，因為我哥哥其實，在黨內不管是各方面，都不是我可以去比擬的，我相信他在未來，經過短暫休息之後，他一定還是有機會，繼續出來再為國民黨服務的。」新北市長侯友宜一早現身投票 面對提問並未停留受訪（圖／民視新聞）本屆國民黨中央委員，將選出190位正選，不過，其實212名候選人，也創下史上新低，傳出有30人事前沒被徵詢，就遭黨主席鄭麗文提名，因此最終以＂拒絕登記＂來表達不滿。記者vs.新北市長侯友宜：「市長怎麼看這次選舉人數史上最低。」敏感問題，新北市長侯友宜，沒有回應，，10分鐘內迅速投完票，來去匆匆。反觀兩人一早搶先投，鄭麗文直到下午1點多才現身，表面從容，實際上似乎有些緊張。不但投到一半，整張選票掉地上，到了最後一步，再度卡關。國民黨主席鄭麗文：「塞不進去哈哈哈。」印有200多人的選票，讓鄭麗文一度放不進票匭求救，黨工趕緊上前，才總算協助完成。國民黨主席鄭麗文下午才現身投票 快速投票後直接離場（圖／民視新聞）中央委員是明年初的中常委前哨戰，鄭麗文時代核心改組，將全力備戰2026的年底大選。原文出處：國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇 更多民視新聞報導藍營禮讓高虹安有雜音？前發言人提條件：白營要讓「1事」鄭麗文公布新2新人事！連勝文弟弟「將接這職位」家族接棒？連勝文弟角逐國民黨中央委員 本人發聲了民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話