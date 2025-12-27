減重不只看數字 還要風險管理

醫師周莒光說，「減重不只是瘦多少公斤，而是能不能真正降低未來的健康風險」。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

「減重不只是瘦多少公斤，而是能不能真正降低未來的健康風險」。嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光指出，現代肥胖醫學已出現關鍵轉變，治療核心不再停留在體重數字，而是聚焦於長期風險的管理與器官保護。

根據2025年歐洲肥胖研究學會最新治療框架，肥胖被重新定義為一種「以風險為核心的慢性疾病」，必須從全人健康角度來看待，而非單一數字的增減。

醫師蔡明劼提醒，減重只靠打針而不調整生活習慣，效果可能打折。（記者湯朝村翻攝）

周莒光指出，肥胖存在2種不同的風險型態。第1是「脂肪量過多的風險」，來自體重與脂肪增加造成的機械性負擔，如睡眠呼吸中止症、膝關節退化與行動受限；第2則是「脂肪功能失調的風險」，來自脂肪組織內分泌與免疫功能異常，進而引發糖尿病、心血管疾病、心衰竭、脂肪肝與腎臟病等問題。

「這些風險不一定和體重成正比，卻直接影響壽命、器官功能與生活品質」。他強調，臨床上真正的風險評估應回到3個核心問題：是否縮短壽命、是否造成器官傷害或失能、是否讓生活品質下降。現代肥胖照護評估的不只是體重，還包括體脂與內臟脂肪、腰圍與脂肪分布、合併慢性病，以及患者實際生活功能。